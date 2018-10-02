Sağlıkspor alt yapısında güz dönemi başladı

29 Eylül-9 Aralık tarihleri arasında yapılacak güz döneminde antrenörler Ekrem Sarıkaya, İlhan Güderler, kaleciler antrenörü Doğan Atmaca, Savaş Yaylacı, Melih Çiçek görev alacak. Sağlıkspor 2009-2012 yaş gurupları koordinatörü ve antrenörlerinden Ekrem Sarıkaya ‘Sağlıkspor Futbol Okulu'nun başarılı geçtiğini belirtti. 2017 eylül ayında başlattıkları futbol okulu sayesinde pek çok sporcuyu kadrolarına kattıklarını aktaran Sarıkaya, “2017 eylül ayında başladığımız Sağlıkspor Futbol Okulumuz, bir sezonda yeni bir oluşum olmasına rağmen başarılı bir sezon geçirmiştir. 2017-2018 sezonumuzda 2006-2007-2008-2009 yaş gruplarından elit grubumuza geçirerek kulübümüzün bünyesine katmış olduğumuz birçok sporcumuz var. 2017-2018 sezonumuzda hem çevremize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş aynı zamanda kulübümüzün yarışmacı gruplarına sporcu desteği sağlayarak hem amacımıza hem de koymuş olduğumuz hedefe ulaşmış bulunmaktayız. 2018-2019 sezonunda da çevremize karşı olan sosyal sorumluluğumuzu yerine getirerek, 2010-2011-2012 yaş gruplarından geçen sezondan eğitim grubuna almayı planladığımız sporcularımızla birlikte yeni sezonda bu yaş gruplarından eğitim grubu oluşturmak istiyoruz. 2007-2008-2009 yarışmacı gruplarımıza destek yapmak amacındayız. Varlığı ile bize güven veren, tecrübelerinden hem biz hocaların hem de sporcularımızın faydalanacağı İlhan Güderler, kaleciler antrenörü Doğan Atmaca gibi kıymetli hocalarımızın yanında, gelecekte büyük işlere imza atacaklarına inandığım Savaş Yaylacı, Melih Çiçek hocalarımla bu sezon birlikte hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz inşallah” dedi.