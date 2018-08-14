Sağlıkspor futbol okulundan eğlenceli kapanış

Son çalışmaya yönetici ve altyapı koordinatörü Erol Şahin de katıldı. Son çalışmada antrenörler Ekrem Sarıkaya ve Volkan Çıngırer çuval, yumurta taşıma, zıp zıp, halat çekme yarışmaları yaptırarak antrenmanın neşeli geçmesini sağladı. Sağlıkspor 2009-2012 yaş gurupları koordinatörü ve antrenörlerinden Ekrem Sarıkaya, güz döneminin 29 Eylül tarihinde başlayacağını belirterek, futbol okulu için önemli olanakları sağlayan Sağlıkspor Başkanı İsa Melih Batur ile altyapı koordinatörü Erol Şahin’e teşekkür etti.