Sağlıkspor ile EFK arasında dostluk maçı

Esspor Sosyal tesislerinde yapılan dostluk maçında; 2006-2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 doğumlular karşılaştı. Futbol okuluna katılan sporcular bugüne kadar öğrendiklerini bu maçta sergileme imkanı buldu. Müsabakalar Sağlıkspor antrenörleri Ekrem Sarıkaya, Sabri Atal, Volkan Çıngırer, Savaş Yaylacı, İlhan Güderler ile EFK Futbol antrenörü Ümit İlyas Özkan tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirildi. Sağlıkspor yaş gurupları koordinatörü ve antrenörlerinden Ekrem Sarıkaya, "Dostluk maçı yaparak sporcularımızın müsabaka yapma alışkanlığını öğretme yolunda ilk adımı attık. Eksiklerini görme imkanımız oldu. Maçları izlemeye gelen velilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Futbol okulumuza herkes katılabiliyor. Profesyonel yaklaşım, bilimsel bilgi paylaşımları ile sporcularımıza destek oluyoruz. Çocuklarımız futbol oynama, spor yapma alışkanlığı edinmek yoluyla beden ve ruh sağlıklarını koruyabilecek ve sosyal yönden gelişebileceklerdir. Programlarımız ve organizasyonlarımızla çocuklarımız daha erken yaşta futbolla tanışacaklar. Bir takımın üyesi olma ayrıcalığını yaşayacaklar. Takım içinde çocuklarımız ekip ruhu oluşması ile birlikte yardımlaşma dayanışma ve işbirliği yapma özelliklerine sahip olurlar” dedi.

EFK Futbol antrenörü Ümit İlyas Özkan, “Sporcularımıza en iyiyi en doğru şekliyle vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz kısa sürede epeyce yol kat ettiler. Dostluk maçları yaparak kaybetme, kazanmayı öğrenme ve ekip ruhuyla hareket etmelerini sağlıyoruz. Futbolla birlikte çocuklarımızın insani ve ahlaki değerleri yüksek, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinde katkıda bulunmayı da hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Öte yandan karşılaşmayı Elit Futbol Kulubü’nde çocukları oynayan Eskişehirspor yöneticilerinden Hasan Tuç ile genel seçimlerde AK Parti Milletvekili adayı olan Serhat Tunç da izledi. Demir Tuç ile Hamza Tunç maç sonu babaları ile birlikte fotoğraf çektirdi.