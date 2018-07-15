Sağlıkspor minikleri geleceğe hazırlıyor

Sağlıkspor elit gurubu ve futbol okuluna katılan sporcular Esspor Sosyal tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Her antrenmandan önce okuma ve bilgi paylaşımı uygulanırken, son çalışmada sporculara kahvaltı verilerek sağlıklı beslenme konusunda uygulamalı bilgi paylaşımları yapıldı. Sağlıkspor, 2009-2010 eğitim gurubu, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 doğumlularda futbol okulunda sporculara eğitimleri antrenörler Ekrem Sarıkaya, İlhan Güderler, Savaş Yaylacı, Volkan Çıngırer, Sabri Atal veriyor. Son yapılan çalışmalara Sağlıkspor Başkanı İsa Melih Batur da katılarak sporculara başarılar diledi. Batur, "Kulübümüzün geleceği olan Sağlıkspor Futbol Okulunu ziyaret ettik, çalışmaları yerinde gördük ve izledik. Bu çalışmalarından dolayı hocalarımıza, oyuncularımıza ve bu oyuncuları yetiştiren baş tacımız ailelerine teşekkür eder ve başarılı çalışmalarının artarak devamını dileriz" dedi.

"Üç farklı kategoride faaliyet gösteriyoruz"

Sağlıkspor 2009-2012 yaş gurupları koordinatörü ve antrenörlerinden Ekrem Sarıkaya, Sağlıkspor futbol okulunun üç kategoride faaliyet gösterdiğini belirterek "Futbol okulumuza herkes katılabiliyor. Eğitim grubumuz; futbola yatkınlığı olan ve kulübümüz bünyesine katmak istediğimiz sporcularımızdan oluşuyor. Elit grubumuz ise; kulübümüzün lisanslı sporcularımızdan oluşuyor. Sağlıkspor futbol okulu olarak bu faaliyetimiz doğrultusunda çevremize olan sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirmiş oluyoruz. Profesyonel yaklaşım, bilimsel bilgi paylaşımları ile sporcularımıza destek oluyoruz. Çocuklarımız futbol oynama, spor yapma alışkanlığı edinmek yoluyla beden ve ruh sağlıklarını koruyabilecek ve sosyal yönden gelişebileceklerdir. Programlarımız ve organizasyonlarımızla çocuklarımız daha erken yaşta futbolla tanışacaklar. Bir takımın üyesi olma ayrıcalığını yaşayacaklar. Bireysel sporlara nazaran futbol, takım sporu olma özelliği sayesinde çocuklarımıza liderlik, öz güven ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktır. Takım içinde çocuklarımız ekip ruhu oluşması ile birlikte yardımlaşma dayanışma ve işbirliği yapma özelliklerine sahip olurlar. Futbolla birlikte çocuklarımızın insani ve ahlaki değerleri yüksek, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinde katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. ’Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ ilkesinden yola çıkarak spor yapmanın sadece sağlıklı bedene sahip olmayı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda çocuklarımızın akademik başarılarının yükselttiği bilinen bir gerçektir. Günümüze büyük bir sorun haline gelen ve gelecekte daha büyük sorunlara yol açabilecek bağımlılıklardan korunmak, ancak sağlıklı yaşam becerileri kazanmakla mümkün olabilecektir. Düzenli spor yapan, futbol oynayan bir çocuğun olumsuz alışkanlıklar edinme ihtimali oldukça düşük olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ekrem Sarıkaya ayrıca kendilerine desteklerini sürdüren başkan Batur’a da teşekkür etti.