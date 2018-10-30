Sağlıkspor'dan 29 Ekim için coşkulu kutlama

yıl dönümünü pasta keserek kutladı.

Vadişehir Esspor tesislerinde gerçekleşen etkinlikte minik futbolcular ilk olarak İstiklal Marşını hep bir ağızdan gür bir şekilde okudu. Daha sonra Türk bayrakları ile süslenen tesiste antrenörler ve minik sporcular hep birlikte pasta kesti. Yapılan çalışmalar ve etkinlik hakkında bilgi veren Sağlıkspor 2009-2012 yaş gurupları koordinatörü ve antrenörlerinden Ekrem Sarıkaya "Cumhuriyetimizin 95. Yıl döneminde Sağlıkspor futbol okulu olarak Vadişehir Esspor tesislerinde, ezanımız özgürce okunsun, bayrağımız göklerde özgürce dalgalansın, vatanımız esaret altına düşmesin diye, o zamandan bu zamana kadar kendi canlarından vazgeçen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hürmetle, minnetle, saygıyla andık. Sağlıkspor Futbol Okulumuzda küçük yaş grupları faaliyet gösteriyor. Sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak, sporun yanında antrenman öncesi kitap okuma, ağaç dikme, belirli gün ve haftaların kutlanması gibi çeşitli etkinliklerde bulunarak çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Bu konuda da elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Futbol okulumuzdaki çocuklarımız ileriki yaşlarında futbolcu olmayacaklar ama birey olacaklar. Büyüdüklerinde futbolu meslek olarak seçmeyecekler, başka bir meslek grubunun içinde olacaklar. Bizim derdimiz çocuklarımıza sporu sevdirmek bu konuda bilinçlendirmek, iyi bir birey, iyi bir vatandaş, çalışkan, vicdan sahibi yetişkin birey olmaları için elimizden gelen desteği sağlamaktır" dedi.