Sahte içki imalathanesine baskın

Baskında, çok miktarda sahte içki ve malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Açıklamaya göre; yapılan istihare çalışmalar neticesinde, Tepebaşı ilçesi Uludere Mahallesi'nde kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edildi. Alınan arama izni kararı ile dün akşam saatlerinde A.Ş.'ye ev ve eklentilerinde yapılan aramada, merdiven altı olarak tabir edilen sahte üretim imalathanesi ortaya çıkartıldı. İmalathanede yapılan aramada; 45 litre sahte rakı, 46 şişe, 750 mililitre sahte şarap, 25 litrelik 1 bidon sahte şarap ele geçirildi. Şüpheli A.Ş. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.