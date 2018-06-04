Sahurun çalar saati davullara bakım

Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan Ramazan davulcuları, bozulan ya da tamir edilmesi gereken davulların bakımlarını yaptırıyor. Müzik aleti satışı ve tamiri yapan Emre Gündüz, Ramazan ayında işlerinin hızlandığını belirtti, Gündüz, bir davulu tamir etmek için ortalama 3 saat harcıyor. Davulların genelde neden patladığı konusunda bilgi veren Gündüz, "Davul tamirleri Ramazan ayında biraz daha hızlandı. Çünkü hemen hemen her yerde davul çalınıyor. Tamire sebep olan patlamalarda davulun ortasına takılan ince deri meşine dikkatli vurulmamasından oluyor. Derinin üzerine çıplak vurulduğu zaman tokmağında herhangi bir çapak bile olsa deriyi yarıyor. Davulcuların buna dikkat etmesi gerekiyor. Bir de davula kuvvetli vurulduğunda ses kuvvetli çıkacak diye bir şey yok. Bazı davulcular çok fazla ses çıksın diye bu şekilde vuruyor. Normal vurması gerekiyor" diye konuştu.

"Tamiri çok zahmetlidir"

Son olarak davul tamirinin çok ince bir işçiliğinin olduğunun altını çizen Emre Gündüz şunları söyledi;

"Tamiri çok zahmetlidir. Yaklaşık 3 saat sürüyor. Zımba yardımıyla deri geriliyor. Ondan sonra örgü örer gibi iple çekiliyor. Ne çok gergin ne de çok gevşek olacak. Davul tamiri yeni davul almaktan daha masraflıdır. Çünkü işçiliği çok fazla. Davulun tek tarafı patladığı zaman 75 lira ücret alıyorum. Çift tarafı patladığı zamanda 125 lirayı buluyor. Örneğin yenisi 200 lirayken tamiri 100 lira civarı ama kimisi davulunu çok sevdiği için yine tamir ettiriyor. Genelde cam deri tercih ediliyor. Bunun sebebi de hayvan derisi sıcakta çok fazla geriliyor ve yağmurlu havalarda da gevşeme yapıyor. Ondan dolayı davulcular polyester deriyi tercih ediyor."