Saint-Josse Belediye Başkanı Emin Kır’dan Başkan Kurt’a ziyaret

Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, Belçika’da yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Odunpazarı Belediyesinin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Emin Kır, Odunpazarı ilçesinin Başkan Kazım Kurt sayesinde daha modern ve çağdaş bir kent haline geldiğini ifade etti. Odunpazarı Belediyesinin özellikle kültürel anlamda büyük başarılar elde ettiğini de söyleyen Kır, meslektaşı Kurt’a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır’ın Belçika’da çok başarılı işler yaptığını belirterek kendisini tebrik etti. Kır’ın Belçika’da seçilen ilk Türk belediye başkanı unvanını taşıdığını ifade eden Başkan Kurt, Başkan Kır’a çalışmalarında başarılar diledi.