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27 Temmuz 2018 16:40

Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır’dan Emirdağlılar Vakfı’na ziyaret

Emirdağlılar Vakfı Başkanı Murat Kahya, Belçika’nın Brüksel bölgesine bağlı Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır’ı ağırladı.

Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır’dan Emirdağlılar Vakfı’na ziyaret

27 Temmuz 2018 16:40


Emirdağılar Vakfı ve Emirdağlılar Platformu Başkanı Murat Kahya, Belçika’nın Brüksel bölgesine bağlı Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır ile Emirdağlılar Vakfı’nda bir araya geldi.


Eskişehir’de, ilk gün ziyaretleri kapsamında Eskişehir Emirdağlılar Vakfı’nı ziyaret eden Federal milletvekili ve Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, burada Eskişehir Emirdağlılar Vakfı Başkanı Murat Kahya ve kentteki Emirdağlı sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından oluşan Emirdağlılar Platformu üyeleri vakıf yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.


Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, kentteki sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda Başkan Emir Kır, Emirdağ ve göçler üzerinde yaptığı araştırmalar hakkında bilgi verdi.


Emirdağlılar Vakfı Başkanı Murat Kahya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Bir hemşehrimizin, milletvekilliğinden sonra Brüksel’in en büyük belediyesine başkan olması bizleri onurlandırdı. Başarısının devamını diliyoruz. Bazı projelerimizi kendisine ileteceğiz” dedi.




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