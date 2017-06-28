Şair ve ozanlar şiir ve türkülerle bayramlaşma şöleni düzenledi

Etkinlikle ilgili bilgi veren EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, ’’35 şairimiz bayramlaşma ile ilgili kendi derledikleri şiirlerini duygulanarak okudular. Ozanlarımızdan Arif Çayır, Tahsin Genç ve Hasan Bakırcı, kendi besteledikleri bayramlaşma ile ilgili duygu yüklü türkülerini sazları ile söyleyerek dile getirdiler. Şairlerimizle ve ozanlarımızla dernek binasında bayramlaşma ile ilgili ayrı ayrı tokalaştık ve bayramlarını bayram şöleni şeklinde kutladık. Şairlerimiz halkımızın temsilcisidirler. Şiirlerimiz, ülkemizin her konuda aynasıdır. Bayramlaşma Şöleninde, şair ve ozanlarımız, şiirlerini okuyarak ve türkülerini söyleyerek mutluluklarını paylaştılar’’ diye ifade etti.