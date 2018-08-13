Sakarya Nehri yeniden doğuyor

Eskişehir’in Çifteler ilçesinden doğan Sakarya Nehri, turizmin adeta göz bebeği haline gelecek. Yıllardır nehri hareketlendirmek için sunulan projelerde artık sonuçlar alınmaya başlarken, sandallarla ve teknelerle nehri üzerinde gezinti yapılabilecek. Bunun yanında ahşaptan oteller, alışveriş merkezleri ve lokantalar suyun üzerine kurulacakken, bu yapılara tekne aracılığıyla ulaşım sağlanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, Venedik’i Eskişehir’e uyarlayacaklarından söz etti.

"Suyun üzerindeki lokantada balık tutup yiyebileceksin"

Projenin geldiği noktadan bahseden Başkan Özen, su alanlarının genişletildiğini anlattı. Venedik gibi teknelerle nehrin üzerinde ulaşım olacağını kaydeden Başkan Özen, "2009 yılında Çifteler Belediye Başkanlığı’na başladığımızda Sakarya Nehri en büyük hazinemiz diyerek başladık. ’Bozkırdaki bir vaha’ dedik. Şu anda Sakarya Nehri’nin en büyük debisiyle Çifteler’de doğduğu için Sakarya Başı olarak adlandırılan yerdeyiz. 2009 yılında biz Özel İdare’ye bir proje vermiştik. Projede su sporları, tekne gezintileri, kamp alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve olta balıkçılığı gibi düşünceler vardı. Özel İdare’ye verdiğimizde tabii burada Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı var. ‘Bu büyük bir proje’ dediler ve geri döndü. O zaman biz kendimiz Sakarya Başı’ndan başladık. Yaklaşık 200 bin metrekare bir alanı var Sakarya Başı’nın. Bu alanı açtık. Su alanlarını genişlettik. Aynı zamanda bol yeşil alan ve yapraklı ağaçlara döndük. Sakarya Başı’nın doğu tarafındaki alana kamulaştırma yapılarak su dönerek gidecek. Suyun üzerinde lokanta, butik alışveriş merkezleri ve oteller oluşacak. Suyun üzerindeki lokantada balık tutup yiyebileceksin. Venedik gibi teknelerle ulaşım olacak" dedi.

"Tertemiz bir suyu kirletmeden yaptık"

Sakarya Nehri’ni kirletmeden bugüne kadar koruduklarını ve dalış organizasyonları yaptıklarını hatırlatan Başkan Özen, "En büyük nimetlerimizden biri Sakarya Nehri dedik. Tekne gezilerinden sonra gelinebilecek ahşabın üzerinde yaklaşık 20 metrekare bir konaklama alanı düzenlenecek. Tuvaleti, duşu ve banyosu olacak aynı zamanda kalınabilecek. Aynı zamanda atık suyunu da nehre dökmeden dışarıya atabilecek. İnsanlar buraya geldiğinde orada kalabilecek ve konaklayabilecekler. Yüzebilecekler ve balık tutabilecekler. Bütün vakitlerini doğayla bu ortamda geçirecekler. Kano, yüzme ve özellikle tatlı suda Su Altı Federasyonu’ndan izinli 12 ay boyunca dalış yapılabilen tek alanız. Nasip olursa bunların hepsini toparladık. Sakarya Nehri yeniden doğuyor diyebiliriz. Çifteler yeniden inşa ediliyor diyebiliriz. Çünkü altyapılar yapılarak bu işler toparlanabiliyor. Biz Çifteler’de üniversiteyi getirdik. Hamamımız var, SGK’yı getirdik. Tarımda çok büyük ilerlemeler yaptık. İlk başta yüzme sporunu geliştiriyoruz. 12 ay boyunca suya dokundurabiliyoruz insanları. Herkes denize gitmek isterken dokunabileceğimiz tertemiz bir suyu kirletmeden yaptık. Uzungöl projesini bize hep örnek gösterirlerdi. Betonlaşmada çoğu yere dokunamazsın. Biz Uzungöl gibi yapmayacağız, doğal bırakacağız. Sağ olsun hükümetimizin çok büyük desteği var. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan bir proje yaptık. Yaklaşık 400 bin lira değerinde. Oradan tekne ve diğer su sporları aletlerini de alacağız. Nasip olursa vatandaşlarımıza da burada tekne turlarına başlatacağız" diye konuştu.