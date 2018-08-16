Sakarya Nehri’nin doğuşu sergileniyor

Bir alışveriş merkezinin içerisinde açılan sergiye vatandaşların katılımı yoğun oldu. Sakaryabaşının güzelliklerinin sergilendiği sergiye, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay da katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Günay, Sakaryabaşı’nın çok önemli bir simge olduğuna değindi. Farkındalık oluşturmak için sergilerin devam ettiğini kaydeden Günay, "Eskişehir’in değerleri deyip yola çıktık ve ilçelerimizin yerel değerleri, her ilçemizin kendine özgü bir özelliği var. Çiftelerde de Sakaryabaşı gerçekten çok önemli bir simgedir. Hem demokrasi anlamında hem de turizm açısında doğal değerleri koruma anlamında değerlendirmemiz gerekiyor. Tabi en önemlisi de tatlı su dalışı anlamında dünyadan sayılı merkezlerden bir tanesi. Burada yurt dışından gelen turistler bunu çok net dile getiriyorlar. Hocalarımız da burada İzlanda’dan gelenler böyle bir tatlı su dalışını ilk defa Türkiyede yaptıklarını söylediler. Dolayısıyla, biz kendi değerlerimizin farkında değiliz, yabancılar bizden daha farkında. Bu farkındalık oluşumunu ortaya çıkarmak için hem ulusal hem uluslararası düzeyde bir çalışma başlattık. Tabi burada emeği geçen çok kişi var tek tek teşekkür etsem mutlaka birilerini unutacağım ama başta belediye başkanımız Metin Bey, burada hocalarımız Faruk bey ve dalış kulübümüzün tüm üyeleri, eğitmenlerimiz büyük bir çaba içinde bu tanıtmaya çalışıyoruz. 29 Ekimde bir dalış yapıp 2015 yılında bir bayrak açmıştık. O günden başlayan bir sevdayla daha önceden dalış yapıyorduk, o sevdayla şimdi Sakaryabaşı’nı inşallah bütün dünyaya tanıtacağız. Sizlerin desteğiyle olacak, her zaman yanımızdasınız. Ben bütün basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

"400 bin liralık yine bir destek geldi"

Ardından bir konuşma yapan Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, Sakaryabaşı’ndaki suyun dünyada temizlik bakımından ilk sıralarda olduğunu aktardı. Sualtı sporunun Çifteler’de geliştirildiğinden bahseden Başkan Özen, "Hocamla birlikte sergi açarak Espark’ta Eskişehir’e bu su altı fotoğraflarını tanıtalım diye bir fikir oluşturduk. Tabi gerçekten biz gurur duyuyoruz. Doğayı halkımızla buluşturuyoruz, en azından tanıtıyoruz. Biz Çifteler Sakarayabaşı Dalış Kulübü olarak tatlı sularda dalış yapan su altı federasyonundan izinli Türkiyedeki tek kulübüz. Bunu yapan tekiz ve dünyada da sayılıyız. Suyumuz da gerçekten dünyada sayılı. Amerika’dan bir bayan geldi, dünyada en net görünen sular burada olduğu için demişti. Bu kadar kıymetli olan suyumuzu ve görüntülerini halkımız tanıtmaya çalışıyoruz. Gerçekte Sakaryabaşı bizden çok daha büyük. Biz 2010 yılında su altı dalışlarına başladık. 2012 yılında da sualtı ederasyonundan izinli olarak başladık. Şu anda gerçekten iyi bir noktaya geldik, izinli olarak çalışıyoruz. Sualtı sporu pahalı bir spor ama hükümetimizin desteğiyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle zengin sporundan halk sporuna indirebildik. Burada tabii ki emeği geçen herkese eski milletvekillerimiz, Emine Hanım, Nabi Hocamız, bütün milletvekillerimize, il başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda BEBKA’dan yaklaşık 400 bin liralık yine bir destek geldi. Bunun için de özellikle teşekkür ediyorum. Bunu da yaparsak biz daha farklı olacağız. Eskiden ülkeler yarışırdı, şimdi şehirler yarışıyor bu yarışta da ön planda olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.