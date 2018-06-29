Sakaryabaşı’na 10 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldı

Tabii güzellikleri ile ön plana çıkan ve Sakarya nehrinin çıkış bölgesi olan Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı bölgesinde suya 10 bin yavru aynalı sazan balığı bırakıldı

Çifteler ilçesine, canlı popülasyonunu artırmak için Tarım İl Müdürlüğü katkılarıyla Kepez Su Araştırma Enstitüsü tarafından 10 bin yavru aynalı sazan gönderildi. Yavru sazanlar, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali İhsan Söker, Ziraat Mühendisleri Seydi Ali Fıstık ve Berna Baki tarafından özenle Sakaryabaşı’nda suya bırakıldı.