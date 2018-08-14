Sanal Gerçeklik Tedavisi ESOGÜ’de başlatıldı

ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş tedavi hakkında şu bilgileri verdi.

"İnme, travmatik beyin hasarı, omurilik yaralanması, serebral palsi, multiple skleroz ve parkinson hastalığı gibi pek çok nörolojik hastalık günümüzde önemli bir engellilik nedenidir. Bu nedenle yeni ve etkili rehabilitasyon uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla çok yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Son yıllarda sanal gerçeklik uygulamaları rehabilitasyon alanında giderek önem kazanmaktadır. Sanal gerçeklik tedavisi gerçek dünyada tasarlanması mümkün olmayan kompleks ve zenginleştirilmiş ortamlarda hastanın sakatlığını azaltan ya da ortadan kaldıran egzersizleri yapmasını sağlar. Sanal gerçeklik uygulaması hedefe yönelik eğitim gibi özellikleri nedeniyle, başlıca nörolojik hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan felç, yürüme güçlüğü, denge sorunları gibi sekellerin rehabilitasyonunda hasta odaklı ve önemli bir rehabilitasyon yaklaşımıdır. Ortopedik sorunlara bağlı sakatlıkların tedavisinde de başarıyla kullanılmaktadır."

"Kurumumuzda bu sistemle tedavi sunmaktan gurur duyuyoruz"

Yöntemin diğer özelliklerini aktaran Arslantaş, "Sistemin bir diğer özelliği de oyun şeklindeki eğlenceli programlarla egzersiz yapma olanağını tanımasıdır. Klasik rehabilitasyon yaklaşımlarında kullanılan egzersiz uygulamaları hastalarda, özellikle de çocuk hastalarda bazen sıkılma-bıkma ve egzersizleri yapmama gibi sonuçlar oluşturabilmektedir. Sanal gerçeklik tedavisi bu hastaların egzersizleri çok daha zevkli ve istekli bir şekilde yapmaları yönünde ortam oluşturmaktadır. Günümüzde sanal gerçeklik tedavisi için kullanılan farklı uygulamalar vardır. Bunların çoğu bilgisayar destekli basit uygulamalar şeklindedir. Oysaki üniversitemizde kullanılmaya başlanan ve diğer sistemlerden farklı olarak projeksiyon tekniğini kullanan BTS Nirvana sistemi, hastanın ek bir cihaz kullanmadan kendi boyutunda egzersiz yapabilmesine olanak sağlamakta ve her egzersiz hastaya özel ayarlanabilmektedir. Kurumumuzda bu sistemle tedavi sunmaktan gurur duyuyoruz. Hastalarımızın bu tedaviden etkin bir şekilde ve ücretsiz olarak faydalandığını özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.