Sanal oyunlar çocukları intihara kadar götürebiliyor

Bu konuda anne ve babaları dikkatli olmaları konusunda uyaran Öge, bazı oyunların intihara dahi sebep olabildiğini aktardı.

Teknolojisinin gelişmesiyle tablet, bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazların kullanım yaşı gün geçtikçe daha da düşüyor. Bu durumdan da en çok çocuklar etkileniyor. İletişim araçlarının çocuklarda oyun amacıyla uzun süreli kullanımı ise önemli sorunlara yol açıyor. Konuyla ilgili Uzman Psikolog Yelda Öge, sanal oyunların yaygınlaşmasının çocukların ruhsal dünyalarını olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade etti. Uzman Psikolog Öge, "Son yıllarda bilgisayar, cep telefonu ve tablet kullanımları internet kullanımıyla birlikte oldukça arttı. Bu cihazların kullanımlarının yaygınlaşması en çok çocukları etkilemeye başladı. Çünkü çocuklar sanal dünyada çok fazla oyun oynuyorlar. Bu oyunlar; tehlike, şiddet, hırsız, polis, mafya ve hız içerikli oyunlar. Çocuklar gerçek dünyada yapamadıkları şeyleri, dışa vuramadıkları öfkelerini, kaygılarını ve korkularını bu oyunlar aracılığıyla dışa vurmaya başlıyorlar. Bu yüzden de daha çok internet üzerinde sanal oyunları tercih ediyorlar. Fakat bu oyunların yaygınlaşması çocukların ruhsal dünyasında olumsuz etkilere sebep oluyor" diye konuştu.

"Birçok çocuğumuz ’Mavi Balina’ adlı bir oyun sebebiyle intihar etmeye başladı"

Mavi Balina isimli bir oyun yüzünden birçok çocuğun intihar ettiğini aktaran Uzman Psikolog Öge, "Özellikle bu oyunlarda ciddi anlamda ses ve görüntüler oldukça gerçek hayattakine yakın oluyor. Çocuk bu yüzden kendisini bu dünyanın içerisinde bir birey gibi hissetmeye başlıyor. Oyunun getirmiş olduğu kuralları ve kaideleri birebir uygulamak istiyor. Özellikle son dönemde hem ülkemizde hem de yurt dışında bununla ilgili artık intihar vakaları duymaktayız. Bu durum çok üzücü gerçekten. Birçok çocuğumuz ’Mavi Balina’ adlı bir oyun sebebiyle intihar etmeye başladı. Ailelerin burada çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu tarz oyunlar gerçek hayattaki ile birebir örtüştüğü ve çocuğa sınırsız bir dünya sunduğu için, kontrol mekanizmasını çocuklar kaybettikleri için, ailelerin konu hakkında dikkatli olmaları ve çocuğu yakından takip etmeleri gerekiyor" dedi.

"Telefon, tablet ve televizyondan çocukların uzak kalmaları gerektiğini söylüyoruz"

Son olarak anne ve babaların çocuklarını yakından takip ederek ilgilenmeleri gerektiğini ve 2 yaşın altındaki çocuklarda internet kullanımını onaylamadıklarını vurgulayan Uzman Psikolog Yelda Öge, şunları söyledi:

"Anne ve babalar çocuklara bir kısıtlama getirmeli. Bu tarz oyunların içerisine bir filtreleme yerleştirilmeli. Anne-baba çocuğun ne yaptığını, o sanal dünyada bireysel olarak mı yoksa grup halinde mi nasıl bir oyun oynadığını ve kimlerle birlikte görüştüğünü, zaman geçirdiğini yakından takip etmelidir. 2 yaşın altındaki çocuklarda ve erken çocukluk döneminde biz hiçbir şekilde internet kullanımını onaylamıyoruz. Telefon, tablet ve televizyondan, dijital cihazlardan çocukların uzak kalmaları gerektiğini söylüyoruz. Erken çocukluk döneminde anne-babalar bu konuyla ilgili tedbir alabilirler. Bu tarz cihazlarla çocukları tanıştırmadıkları takdirde gelecek dönemde çocukların internete ve bu cihazlara karşı olan ilgisi de az olacaktır. Ancak arkadaş çevresi, sosyal çevre ve erken çocukluk döneminde bu cihazlarla tanışması çocukların bu tarz oyunlara bağımlılıklarının artmasına sebep olmaktadır. Günlük kısıtlamalar getirilmeli. Maksimum 1-2 saatle sınırlandırılmalıdır."