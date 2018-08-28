Sanat kent ile buluşacak

Ahmet Ataç, bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun tanıtımında basın mensupları ile buluştu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, düzenlenen toplantı ile basına tanıtıldı. Toplantıya Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, sempozyumun sanat danışmanlığını üstlenen Prof. Bilgehan Uzuner, sponsor firma temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Tepebaşı Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ve bu yıl 12’ncisini organize ettiği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu anlatıldı.

"Bir düğün, bayram gibi olacak"

Ahmet Ataç sempozyum hakkında basın mensuplarına bilgiler aktararak, sempozyumu Eskişehir halkının sahiplendiğini ve bu sayede her sene daha fazla ilgi çektiğini belirtti. Sempozyumdan dolayı büyük heyecan duyduğunu dile getiren Başkan Ataç, “Bir yerde bizim düğünümüz, bayramımız gibi sempozyum tarihi geldiği zaman bizim kanımız kaynıyor ve kentimizde iyi şeyler yapacağız diye seviniyoruz. Farklılığı ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir’de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 12’ncisini, 1- 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Sempozyumun açılışı 3 Eylül Pazartesi saat 18.30’da Eti Eski Fabrika alanında yapılacak. Açılış konserimizde sanatçı İzel bizlerle olacak. Kapanış törenimizi 15 Eylül Cumartesi günü sempozyum alanında saat 18.30’da gerçekleştireceğiz ve o gün de törenin sonunda sanatçı Özgenur Altuntaş sahne alacak. Bir gün sonra, 16 Eylül Pazar akşamı saat 20.30’da da Espark AVM yanındaki otopark alanında ülkemizin en sevilen topluluklarından biri olan Moğollar Eskişehirli sanatseverlerle buluşacak. Bu yılki sempozyum, Eti’nin kurucusu ve Onursal Başkanı, büyüğümüz rahmetli Firuz Kanatlı’nın anısına düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumunun bir yönü ile de vefa projesi olduğuna vurgu yapan Başkan Ataç, “Bu büyük proje aynı zamanda bir vefa projesidir. Önceki yıllarda sempozyumlarımızı; bir uçak kazasında yitirdiğimiz Arp Sanatçısı Fatma Ceren Necipoğlu, Türk tiyatrosuna büyük katkılar veren ve bugün aramızda olmayan Ergin Orbey, Müşfik Kenter, Güngör Dilmen, sempozyumumuza büyük destekler veren ve 2013 yılında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Taciser Sivas, Soma Maden faciasında kaybettiğimiz 301 madenci, Eti’nin kurucusu Firuz Kanatlı’nın eşi merhume Gülay Kanatlı ve Başak Kiremit’in kurucusu merhum Ali Rıza Karık ve geçtiğimiz yıl ise adalet kavramına adamıştık. Bu yıl ise sempozyumumuzu rahmetli Firuz Ağabey’e adıyoruz. Hepsi ışıklar içinde uyusun. Sempozyumda bu yıl iki kardeş şehrimiz de yanımızda olacak. Almanya’dan Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel ve ekibini misafir edeceğiz. Geçtiğimiz yıl kardeş şehir protokolü imzalamıştık. Yine geçtiğimiz yıl Almanya’da düzenlenen ‘Demiryolu Kültürü Ortak Mirası’ fotoğraf sergisinin Eskişehir bacağını sempozyum alanında sergileyeceğiz. İkinci misafirimiz ise Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Salfeet Belediye Başkanı Abdülkarim A.A. Zubaydi ve ekibi Eskişehir’de olacaklar ve kendileri ile kardeş şehir protokolümüzü imzalayacağız” dedi.

Basın toplantısı konuşmaların ardından çektirilen toplu fotoğraf ile sona erdi. 12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Şili (Catalina Vial), Ukrayna (Zuban Nataliya), Lübnan (Neville A. Salha), Güney Kore (Kim Jaekyu) ve Karadağ (Luka Rodojevic) ülkelerinden sanatçıların katılımı ile gerçekleşecek. Sempozyuma ülkemiz adına katılan sanatçılar ise Soner Pilge, Candan Güngör, Tuba Korkmaz, Emet Egemen ve Nida Olçar olacak.