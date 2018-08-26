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26 Ağustos 2018 13:43

Sanat Köprüsü vatandaşların akınına uğruyor

Odunpazarı Belediyesi’nin ödüllü projesi olan Sanat Köprüsü vatandaşların akınına uğruyor.

Sanat Köprüsü vatandaşların akınına uğruyor

26 Ağustos 2018 13:43


Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan, Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası festivallerde sanatçılar tarafından yapılan sanat eserlerinin sergilendiği Sanat Köprüsü adeta fotoğraf atölyesine dönüştü. İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nden vatandaşların güvenle geçmelerini de sağlayan Sanat Köprüsü, Eskişehirlilerin büyük beğenisi kazandı. Sanat Köprüsü’nde yer alan ahşap, cam ve seramik eserleri inceleyen vatandaşlar, aynı zamanda bol bol fotoğraf çektiriyor.


Odunpazarı Belediyesi Başkanı Av. Kazım Kurt’a Sanat Köprüsü’nü yaptığı için teşekkür eden vatandaşlar, “Daha önce bu caddeden karşıya geçerken sorun yaşıyorduk. Ancak bu köprü ise güvenle karşıdan karşıya geçiyoruz. Üstelik yaşlılar ve çocuklar için de büyük kolaylık oldu, çünkü onlar düşünülerek tasarlanmış. Diğer taraftan da köprüde birçok sanat eseri bulunuyor. Odunpazarı Belediyesi sanatı ve kültürü hayatımızın içine taşıdı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.




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