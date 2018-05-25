Sanat okulundan atıldı, bugün usta olarak ders veriyor

1955 yılında, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğan Cengiz Dönmez, ilkokul ve ortaokul eğitimlerini burada tamamladı. Ardından babasının yönlendirmesiyle, o zamanki ismiyle Mustafa Kemal Paşa Sanat Okulu’na giren 63 yaşındaki Cengiz Dönmez, 1. sınıfta iki kez üst üste kalınca okuldan atıldı. Eğitim hayatı böylelikle sona eren Dönmez, 1977 yılında bir devlet bankasının imtihanını kazanarak 25 yıl veznedar olarak görev yaptı. Emekli olduktan sonra bir süre av ürünleri satışı yapan tecrübeli sanatçı, 2008 yılında yeniden ahşap sanatını icra etmeye karar verdi. Dönmez, aradan geçen 10 yıllık süreç sonrası sanat dersleri vermeye ve sergiler açmaya başladı.

"Herhangi bir sanatı öğrenemedik diye okuldan attılar"

Emekli olduktan sonra ahşap sanatına yönelmeye karar verdiğini dile getiren Dönmez, "Ahşap sanatıyla 2008’den beri ilgileniyorum. Daha önce bankada veznedardım. Emekli olunca ‘Hadi, bir şeyler yapalım’ dedik. Baktık, elimiz de yatıyor. Devam ettik. Tabii önceden de merakım vardı. Ufak tefek bir şeyler yapıyordum ama ekonomik olarak malum, geçinmek için bir yerlere girdik. 25 yıl çalıştık. 6 senede ortaokulu bitirince bir insan, babası onunla ahşap ile oldukça uğraşıyor. Ahşaba da alışkanlığım var yani çocukluktan. İlk başta sanat okuluna gittik. Baktık, sanat okulu da olmayacak. 2 sene üst üste kalınca atılıyordun o zaman. Herhangi bir sanatı öğrenemedik diye attılar okuldan. Atılınca aslında çok rahat ettim. Sopadan kurtuldum en azından. Babam da vazgeçti dövmekten. O bir ekmek kazanmamı istiyordu. En azından sanat okulundan çıkınca bir fabrikaya işçi olarak girersin diye düşünüyordu. İşin ilginç yanı okul da sonradan ismini değiştirdi. Endüstri meslek lisesi olarak değişti. Anladı yani bir sanatçı yetiştiremeyeceğini” şeklinde konuştu.

“Mustafakemalpaşa Belediyesinde usta olarak dönem dönem kurs veriyoruz”

Ahşap sanatıyla yeniden ilgilenmesine bir televizyon programının vesile olduğunu dile getiren Dönmez, "2000 yılında emekli oldum. 8 yıl av bayiliği yaptım. Av malzemeleri sattım. Televizyonda bir çalışma görmüştüm. Ağaç köklerinden yılan yapmışlardı. Ondan sonra ‘Olur mu?’ diye ben de başladım. Oldu. Herhangi bir ekonomik getirisi yok bana. Benimki bir nevi hobi. Ama şöyle, Mustafakemalpaşa Belediyesinde usta olarak dönem dönem kurs veriyoruz. Bana diploma vermeyen arkadaşlara, sanat öğretmenlerine falan. Ben daha önce usta olmak için müracaat ettim. Dedim ki, ‘Ustalık belgesi alayım da bir işe yarar.’ Hoca da dedi ki, ‘Ağabey, hangimiz sana ustalık belgesi vereceğiz? Öyle idare et vaziyeti.’ Öyle idare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biriktirerek sergi yapmaya karar verdim"

2008 yılından bu yana çeşitli sergiler açtığını belirten Cengiz Dönmez, şunları kaydetti:

"Sergi yaptım. Mesela Balıkesir Tanıtım Günleri’nde, Ankara Atatürk Merkezi’nde, İstanbul Feshane’de ve birçok yerde yaptım. Sergimi, Devlet Bahçeli, Deniz Baykal, Murat Karayalçın, Emine Erdoğan gezdi. Ayrıca belediyeler çağırdığı zaman da sergiye gittim. İlk yaptığım zamanlarda, ‘Güzel olmuş, ver benim olsun’ diyenlere veriyordum. O şekilde hediye verdim. Daha sonra, bizim bir hocamız vardı, ‘Ağabey, bunları biriktir de sergi yapalım’ falan dedi. Ondan sonra biriktirmeye başladım. Şu an en az 20 çalışmam var elimde. Yani gençler, mutlaka hangi konuda olursa olsun, ne olursa olsun devam etsinler. ‘Ben bunu yapamam, mümkün değil’ diyorlar. Yaparsın. Başlamıyorsun. Benim öğrencilerim var. Kursiyer arkadaşların hepsi çok güzel çalışmalar yapıyor. Onun için korkmadan devam etmelisiniz. Hangi iş olursa olsun, kesinlikle yapılır.”