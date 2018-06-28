NeoPlus Alışveriş Merkezi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sanat ve Tasarım Galerisi’nde gerçekleştirildi. Sergiye, çok sayıda sanatsever katıldı. Sergiye dair görüşlerini paylaşan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk, “Bizler bu galeriyi açarken kent ve kentlinin, mimarlık ve tasarım ile bir arada olması kaygısıyla açtık. Bunu başarabildiğimizi görüyorum ve devam etmesini diliyorum. Çünkü mimarlık ve tasarım, kent ve kentliden birtakım şeyler alıyor ve bu nedenle de kent ve kentliye bir şeyler sunmak zorunda. Dolasıyla bu mekân, bizim de beslendiğimiz, kente bir şeyler sunduğumuz bir yer. Sempozyumu da böyle gördük ve güzel bir iş çıktı” şeklinde konuştu.

Etkinliğin açılışında konuşan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Engin Kapkın ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Benim için çok heyecanlı bir an, uzmanların hazırladığı üç günlük bir bilgi şöleni ile karşı karşıyayız. Bu şölenin ilk parçası da bu sergi. Anadolu Üniversitesi ve birçok paydaş bu sergiyi oluşturmak için çok uğraştılar. Sanatçılarımızın, tasarımcılarımızın ve akademisyenlerimizin eserleri yer alıyor. Emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“268 bildiri ve 62 poster bildirisi bizi bekliyor”

Sempozyumun Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin değişim sürecine rastladığına da dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kapkın, “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Anadolu Üniversitesi bünyesinde yaklaşık 35 senelik bir deneyime sahip. Bu dönemi, sizlerin ve birçok paydaşın katkısıyla artık Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde devam ettirecek. Sempozyum süresince 268 bildiri ve 62 poster bildirisi bizi bekliyor ve 24 konuşmacımız olacak” dedi.

“ISUEP 2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük” sergisinin 5 Temmuz Perşembe gününe kadar olduğu, sempozyumun ise 28-30 Haziran tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirileceği belirtildi.