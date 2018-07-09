Sanat ve Tasarım Galerisi’nde “Eskiz” sergisi açıldı

Gör. Levent Burgazlı, 2009 yılından bugüne kadar çizmiş olduğu eserlerini “Eskiz” adlı sergide sanatseverlerle buluşturdu.

NeoPlus Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sanat ve Tasarım Galerisi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına çok sayıda davetli katıldı.

"Kendimi iflah olmaz bir çizer olarak tanımlıyorum"

Anadolu Üniversitesi’nde çizim dersleri veren ve çizim yapmayı çok sevdiğini dile getiren Öğr. Gör. Levent Burgazlı, sergiye ilişkin olarak, “Kendimi iflah olmaz bir çizer olarak tanımlıyorum. Bu sergimde 2009 yılından günümüze kadar ulaşmış defter aralarından ve çekmecelerden çıkan ya da özenle çizdiğim eserlerim yer alıyor. Sergimde, tasarım ile ilgili yaptığım çizimler ve hobi amaçlı yaptığım çalışmalar da oluşuyor” dedi.

Sergi, 19 Temmuz Perşembe gününe kadar ziyarete açık olacak.