Sanatçılardan Başak'a ziyaret

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu sanatçıları, Başak Çatı & Cephe Sistemleri'ni ziyaret etti.

Sempozyuma katılan yerli ve yabancı sanatçılar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile birlikte organizasyonun ana sponsorlarından olan Başak Çatı & Cephe Sistemleri'ni ziyaret etti. Başta Başkan Ataç olmak üzere fabrikaya gelen konuklara Başak Kiremit Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Karık, tesisi gezdirerek üretim faaliyetlerini anlattı. Burada değerlendirmelerde bulunan Ataç, “Başak Çatı ve Cephe Sistemleri'ne yıllardır bize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Toprak sanayisi için Tepebaşı'nın önemi çok büyük. Günümüzde ise Eskişehir'de 2 büyük fabrika var ve bu kültür devam ettiriliyor. 12'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu konusunda bizlerden desteğini esirgemeyen, şehrimize ve sanata katkı sağlayan tüm firmalarımıza ve yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum. Bu sayede Tepebaşı'nın adı tüm dünyada sanata verdiği katkı ile anılıyor” şeklinde konuştu.

Firuz Karık da sempozyumun bir parçası olmaktan onur duyduklarını ifade etti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.