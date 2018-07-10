Sanatçılardan birlik ve beraberlik dayanışması

Dernek Başkanı Haşim Can ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Eskişehir’den "ES TV Köşe Bucak Hikayeler" yapımcısı Tevfik Eriş ile Osmanlı Kabartma Rölyef Sanatçıları Sami Nebioğlu ve Mehmet Gencer katıldı.

Toplantı sonrası uzun yıllar TRT’de görev yapmış bağlama sanatçısı Halil İbrahim Keşaf ziyaret edilirken, duayen isimlerden güzel eserler dinlendi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik olgusunun perçinleşmesi ve yapılacak etkinliklerin kapsamının genişletilmiş olarak düzenlenmesi amaçlanırken, Başkan Can, Eskişehir ile kültür köprüsü olan dostlarıyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.