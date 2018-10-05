Sanatçının ilgisizlik isyanı

Halk arasında ‘Eskişehirli Şair' olarak tanınan ve 4 şiir kitabının yanı sıra 3 binin üzerinde de şiir ve şarkı sözü bulunan Caner Şahin, ilgisizlikten yakınarak ‘Değerimiz öldükten sonra anlaşılsın' ifadelerini kullandı.

25 yıldır şiir ve şarkı sözü yazan Eskişehirli Şair Caner Şahin'in birçok konuyu ele alan toplam 4 şiir kitabı bulunuyor. Binlerce şiiri ve şarkı sözü bulunan Şahin, bu özelliği ile halk arasında ‘Eskişehirli Şair' olarak biliniyor. Eskişehir'de sanata ve spora gerekli desteğin verilmediğini dile getiren Şahin, pek çok şiirini saklı tuttuğunu ve öldükten sonra bunların yayınlanmasını istediğini söyledi. Şiir yazmaya küçük yaşlardan itibaren meraklı olduğunu dile getiren Şahin, “İlkokul 2 ya da 3'tü sanırım. Arkadaşlarım arasında oynarken, şakalaşırken arkadaşlarımdan birisi ‘Sen şair gibi konuştun' dedi. Ben kafiyeli sözler kullanıyordum. Sonra baktım; yürürken, koşarken aklıma bir şeyler geliyor. Bunları hep tekrar ediyordum. Bir kıta oluyordu. Ertesi gün yine aklıma geliyordu. Böylelikle değişik şeyler de gelmeye başladı. Sonra bunları yazayım diye düşündüm. Böyle başladı diyebilirim” şeklinde konuştu.

“Maddi olarak hiçbir zaman beklenti içerisine girmedim”

Vatan ve memleket sevdalısı bir kişi olduğunu vurgulayan Şair Şahin, “Ben vatan ve memleket sevdalısı bir insanım. Maddi olarak hiçbir zaman beklenti içerisine girmedim. ‘Ön plana geleyim, büyük sanatçılara vereyim, zengin olayım, şöhret olayım' gibi şeylerden çok uzak kaldım. Öyle bir düşüncem olmadı, hamdolsun. Vatan ve millet uğruna yazdığım şeyleri de maddiyata çevirseydim ben bunu kendime yediremezdim diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Değerimiz öldükten sonra anlaşılsın”

Kendisini yanı sıra Eskişehir'deki hiçbir şairin de yeterince destek görmediğini vurgulayan Eskişehirli Şair, “Destek görmüyoruz. Gördüğümüzü sanmıyorum. Hiçbir şair arkadaşımızın da fazla destek gördüğünü zannetmiyorum. Yazdığım şiirleri pek çok ortamda paylaşmıyorum. Paylaşmadığım şiirlerim de var. Düşünmüyorum paylaşmayı da belki. Beklesinler. Sadece noterini yaptırayım, ben öldükten sonra bu piyasaya sürülsün istiyorum. Değerimiz öldükten sonra anlaşılsın” dedi.

“Hiçbir destek almadım”

Kitaplarını hiçbir maddi destek almadan, para biriktirerek çıkardığını söyleyen Şahin, “Hiçbir destek almadım. Kendi imkanlarımla, bekarken kendim biriktirerek bunları yapmıştım. Yine gerektiği zaman kitap haline getiririz. Eskişehir'de ne sanatçıların ne de sporcuların zengin iş adamları ve siyasi kanallardan pek destek gördüğünü sanmıyorum. Bu gerçekten içimizde bir yara diyebilirim. Elbette ben de Eskişehir'de bir organizasyonda yer almayı isterim. Para alarak değil. Halk ile iç içe olmayı elbette isterim. Her sanatçı ister. Eskişehir'in o kadar sanatçıları var. İstanbul'dan sanatçılar getiriliyor. Bunları kahrını elbette yerel sanatçılar çekiyor. Eğlendiren onlar ama parayı götüren İstanbul sanatçıları. Çok yazık diyorum” diye konuştu.

“Hayret edecekleri şarkı sözlerimin olduğunu keşfedecekler”

Şiirlerini başarılı bulduğunu ve ses getirebilecek düzeyde olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

“Şiirlerimi her halkın anlayabileceği şekilde yürekten yazdığıma eminim. Ses getireceğinden fazlasıyla eminim. Çünkü o kadar şarkı sözlerini duyuyorum. Hit olmuş ama benim onlardan daha güzel olduğuna inandığım şarkı sözlerim var. Gelsin, görsünler. Hayret edecekleri şarkı sözlerimin olduğunu keşfedecekler. Eminim.”