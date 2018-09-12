Sanatın nabzı Tepebaşı'nda tutuluyor

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 12'ncisini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda eserler son halini almaya devam ederken, sempozyum gerçekleştirilen birçok etkinlik ile dolu dizgin devam ediyor.

Eskişehirliler Eti Eski Fabrika alanında gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere katılarak hem sanat ile vakit geçiriyor hem de pişmiş toprak sanatçılarının kente armağan edeceği heykellerin yapımına şahit oluyor. Öte yandan düzenlenen konserler, açılan sergiler, yerel üreticilerin stantları, çocuk atölyeleri, konferans ve workshoplar gibi etkinlikler ile Eskişehirliler adeta sanatın nabzını tutuyor. Yerel üreticiler de Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda yer alan stantlar ile ürünlerini tanıtma ve satma fırsatı yakalayarak başta pişmiş toprak ürünleri olmak üzere cam, ahşap, lületaşı, doğal taşlar, hediyelik eşyalar ve süs ürünleri ile vatandaşlara farklı seçenekler sunuyor. Gün içerisinde sempozyum alanını ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda, yerel üreticiler geleneksel yöntemlerle ürettikleri ürünlerini tanıtma fırsatı bulurken, Eskişehirlilerin sempozyuma gösterdiği ilgiden de memnun olduklarını ifade ediyor.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında birçok sergi de Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu. Uluslararası Karma Seramik Sergisi, Pişmiş Toprak Eserleri Fotoğraf Sergisi ve Demiryolu Kültürü Ortak Mirası Sergisi, Eti Eski Fabrika alanında, Aysun Çölbayır Diniz Seramik Sergisi ise Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de sanatsever için ziyarete açıldı. 4 sergide 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilirken, Eskişehirliler sergi alanlarına büyük ilgi gösteriyor. Sempozyum, 15 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek kapanış töreninin ardından, 16 Eylül Pazar günü saat 20.30'da Espark AVM yanındaki otopark alanında gerçekleştirilecek Moğollar konseri ile sona erecek.