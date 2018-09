Sanayi Odası'nın projesi onaylandı

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) sanayicilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayarak Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'na (BEBKA) sunduğu “Kalite ve Standardizasyon Odaklı Sektörel Eğitim Programı” onaylanarak desteklenmeye hak kazandı. BEBKA Teknik Destek Programı dahilinde uygulanacak proje uzman bir eğitmen kadrosu tarafından verilecek. Sektörel Kalite Yönetim Sistemleri ve İç Denetçi Eğitimleri ile ESO üyelerinin verimliliği yükseltilecek ve firmaların kurumsallaşmalarına destek sağlanacak.

İhracat için standart

Proje kapsamında havacılık, raylı sistemler, otomotiv ve gıda sektörlerini hedef sektörler olarak belirleyen ESO, özellikle ihracat aşamasında uluslararası standartlar ve belgelendirmede üyelerine büyük katkı sunacak. ESO'nun projesi içerisinde yer alan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile Eskişehir'de faaliyet gösteren üretici firmaların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve rekabet edebilirliklerine güç kazandırılacak.

Firmalar belgelenecek

Hedeflenen 4 ana sektör dâhilinde her birinde 3'er gün, toplamda 12 gün olacak şekilde Kalite ve İç Denetçi eğitimleri proje kapsamında verilecek. ESO üyesi en az 80 firma temsilcisine ilgili alanlarda eğitimler sağlanacak, ayrıca iç denetçi sınav ve belgelendirmesi yapılacak. Proje içerisinde her eğitim sonrasında katılımcılar arasından seçilecek iki firmaya Mevcut Durum Analizi danışmanlığı sağlanacak. Bu kapsamda 8 farklı firmaya kendi adresinde danışmanlık desteği verilecek. Ziyaretler firma başına 4-8 saat arasında olacak ve her ziyaret sonrasında firmaya danışman heyet tarafından bir rapor hazırlanacak. Bu sayede firmaların durumu da ortaya konacak.