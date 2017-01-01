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01 Ocak 2017 15:11

Şantiyede yeni yıl morali

Şantiyede yeni yıl morali

01 Ocak 2017 15:11

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler, yeni yılı hep birlikte kutladı.
Vardiya değişiminde Fen İşleri Şantiyesinde bir araya gelen işçiler, 2017 yılını birlikte karşıladı. Hep birlikte yemek yiyen işçiler, daha sonra Odunpazarı için çalışmaya devam etti. Mutlu ve yaşanılası bir Odunpazarı için çalıştıklarını belirten işçiler, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a kendilerini unutmadığı için teşekkür etti. Herkesin yeni yılını kutlayan işçiler, “Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz” diyerek vatandaşların yeni yılını tebrik etti.



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