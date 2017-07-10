Şapka satışları arttı

Kiminin moda diye, kimin de kafasını sıcaklardan korumak için taktığı şapka, sıcak havalarda insanların en önemli tercihleri arasında yer alıyor. Çoğu vatandaş ise, güneşli havadan fazla etkilenmemek için başlarını şapkayla koruyor. Şapka satıcılığı yapan Halil Öz, havaların ısınmasıyla birlikte güneş ışınlarının insanlara etki ettiği andan itibaren vatandaşlar kafalarını korumak için şapka almaya yöneldiğini söyledi.

Kiminin kıyafetini tamamlamak kiminden sıcaktan başını korumak için şapka aldığını belirten Öz, “Satışlar oldukça iyi, insanlar güneşten koruması için daha çok açık renkli şapkaları tercih ediyorlar. Bayanlar foter tipi, erkeklerde klasik, az yazılı şapkaları tercih ediyor. Şapka bir moda, aksesuarı tamamlıyor, ondan dolayı bazı vatandaşlarda kıyafetini tamamlaması için şapka tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Her türlü vatandaşa hitap eden şapka türleri olduğunu ifade eden şapkacı Halil Öz, “5 TL’den 22 TL’ye kadar çeşitli fiyat aralıklarında şapka çeşitleri bulunuyor. Vatandaşlar plajlarda kendilerini güneş ışınlarından korumak için bu sene, bayanlarda büyük hasır, erkeklerde safari modeller tercih ediliyor. Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı şapka vatandaşların en önemli tercihleri arasında yer alıyor” dedi.