"Sarı çizgiler" yetersiz ve engellere dolu

Engellilerin gelişmiş dokunma duyularına hitap eden, destek almadan yönlendirilmelerini sağlayan ve çevredeki engeller konusunda uyaran özel tasarlanmış kabartmalı yürüme bantlarının bazı yerlere planlı yerleştirilmemesi görme engelli vatandaşları zor durumda bırakıyor. Eskişehir Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri "sarı çizgi" olarak bilinen bantların her yerde bulunmasının büyük önem taşıdığını belirterek çizgilerin eksikliğinin ciddi sorunlar oluşturduğunu belirtti. Bantların eksikliğinin yanı sıra önlerine engeller konulduğunu ileten görme engelli bireyler, kolay ulaşım sağlayabilmeleri için yapılan engelli yürüyüş bantlarının bazen bir ağaçla bazen bir çöp bidonuyla işgal edilmesinden yakınıyor.

Sonradan görme engelli olan Eskişehir Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Oktay, çizgiler yapılırken nerelerden geçmesi gerektiğinin hiçbir görme engelliye sorulmadığını ifade etti ve sözlerine şunları ekledi;

“Çarşıdan Görme Engelliler Derneği’ne gelirken bir tane bile sarı çizgi yok. Bir engellinin bir kurum olarak esas geleceği, kurs alacağı, oturup sohbet edeceği, maddi manevi görüşeceği, arkadaşlarıyla kaynaşacağı veya baston alacağı yer burası olmasına rağmen hiç çizgi yok. Bazı kurumlarda önceden olmasına rağmen artık kaldırdılar. Kime sordular da kaldırdılar, neden kaldırdılar bilmiyoruz. Ben gittiğim yerde işlerimi nasıl halledeceğim, gideceğim yeri nasıl bulacağım? Her yerde engeller var, ben onlardan birine çarpıp sakatlanabilirim.”

"Ben her zaman bir rehber bulamam"

Bir görme engellinin yanında her zaman yardım edecek birisinin olamayacağına dikkat çeken Oktay, "Ben her zaman yanımda bir rehber bulamam. Çizgiler yeterli değil. Kim kullanıyor? Hiç kullanabilen yok. Sarı çizgiyi bizim derneğe getirseler ya çöp bidonu koyacaklar ya bambaşka bir şey koyacaklar. Ben gittiğimde yine bidona çarpacağım. Derneğimizin önünde sadece 1 tane sarı çizgi var. Biz bunu uğraşa uğraşa yaptırdık. Ama kışın kepçe ortadan kaldırdı gitti. Çizgi sadece kenarda kaldı. Biz buna müracaat ettik, gereği yapılmadı” diye konuştu.

"Hem görme engelli hem de ortopedik engelli olabiliriz"

Öz Görsem Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız da sarı şeritlerin üzerine veya kenarına konulan engellerin zaman zaman sakatlanmalara dahi sebep olabildiğini belirtti. Engellilerin kullandıkları yolların mümkün olduğunca engellerden arındırılmış ve düz olması gerektiğini vurgulayan Yıldız, “Ben bastonla evimden çıkıyorum, üzerim tertemiz. Çöp tenekesinin dibinden sarı çizgi geçiyor ve ben yürürken o çöp tenekesine değiyorum. Ondan sonra devam ediyorum ağaç yamuk. Ağacın altından çizgi geçirmişler ama bir görme engellinin o ağacın altından çarpmadan geçme ihtimali yok. Yapılan işler bize çok zarar veriyor. Bu durumda hem görme engelli hem de ortopedi engelli olabiliriz. Özellikle ben çok gezen bir insan olduğum için bunlarla çok karşılaşıyorum. En ulaşılabilir yerde sarı çizgi yok, nerede görme engellilerin geçmeyeceği yer varsa orada sarı çizgi var” dedi.

"Toplumumuz bizi engelli olarak ikinci plana koyuyor"

Halkın da konuyla ilgili yeterli özeni göstermediğini söyleyen Adnan Yıldız, “Halk çok bilinçsiz. Biz halkın içerisinde ötekileştirildik. Mesela sarı çizgi var ama benim gideceğim yer orası değil. Geliyorlar, ’Senin gideceğin yol burası’ diyorlar. ’Görme engelliler için özel bir yol yapıldı, siz burayı kullanmak zorundasınız’ diye bizi ayrıştırıyorlar. Zaten toplumumuz bizi engelli olarak ikinci plana koyuyor. Bunu elimizden geldiği kadar aşmaya çalışsak da aşamıyoruz. Biz toplumumuza hala engellilerin bir şeyleri başardığını aşılayamadık” diye aktardı.