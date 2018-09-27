Sarı karpuz görenleri şaşırtıyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yetiştirilen sarı renkli karpuza talep her geçen yıl artıyor.

İlçeye bağlı Memik köyünde çiftçi Murat Akyatak tarafından üretilen sarı karpuz, görenleri adeta hayrete düşürüyor. Normal karpuzla aynı zamanda ekilen sarı karpuz bir ay daha erken olurken, yetiştirilmesi de normaline göre daha zor oluyor. Üretim aşamasında bakımlar isteyen sarı karpuz, fazla güneşten zarar gördüğü için üstünün de kapatılması gerekiyor. Hiçbir gübre ya da kimyasal maddenin kullanılmadığı karpuz, sarı rengi ve farklı tadıyla görenleri de şaşkına çeviriyor. Türkiye'de çok fazla yerde yetiştirilemeyen ve sarı karpuz olarak anılan meyvenin pek çok faydasının olduğu biliniyor.

“Gelen talebe cevap veremedik”

Üretici Murat Akyatak, sarı karpuz yetiştirmesiyle alakalı “Yaklaşı 5 senedir ben sarı karpuzun üretimini yapıyorum. Tadı karpuzdan biraz farklı. Özellikle bal arıları bu karpuzun çiçeğini ve meyvesini çok seviyor. Talep her geçen yıl artsa da üretim yapılmadığı için isteklere cevap veremedik. Bu yıl Ankara'dan 20 ton kadar istendi. Ama fazla ekmediğimiz için bunu karşılayamadık. 600 kilogram kadar üretildi bu sene. Kilogramı da 2.5 TL'den satılıyor. Birçok üretimimizde yerli çekirdekleri ürünleri ve ürünleri tercih ediyoruz” dedi.