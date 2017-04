Programa; AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü, İlçe Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Müftüsü Hasan Başkırık, AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Hikmet Aknur, MHP ve BBP Eskişehir il yöneticileri muhtarlar, Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Gençlik ve Kadın Kolu başkanları, yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunun ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, açılış konuşmasında alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in doğumunun tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve adalet getirmesini diledi. Güler, şöyle devam etti

"Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. Muhabbet eğer içinde O varsa güzeldir. Evet, bugün bizleri bu güzel ortamda burada buluşturan neden, kendisini anlatmaya kelimelerin kifayetsiz kaldığı sevgililer sevgilisine, şefkat abidesine duyduğumuz sevgi ve özlemdir. Hayatın gayesinin, yaratılışın manasının silindiği yok olduğu, her şeyin manasız görüldüğü bir ortamda başıboşluk ve hüzün girdaplarında boğulmaya yüz tutmuş; 21. yüzyıl insanı; maddi anlamda çağlar atlayıp bütün ihtiyaçlarını karşılamış ama ruhunu paslandırmış ve çürütmüştür. İşte biz böyle bir zamanda yaşıyoruz. Bugün artık ruhlar bir şey bekliyor, maneviyata aç gönüllerimiz, her şeyin madde olmadığını anlatan bir nur istiyor. Her şeye rağmen, ruh ve mana kökleri sağlam; fıtratlarındaki saflığı, temizliği barındıran insanoğlu er ya da geç dönüp dolaşıp O’nun şefkat ve merhamet ikliminde buluşmalı. Yeni bir dirilişe ermeli ve dünyaya yeniden sevgi ve barışı getirmelidir diye düşünüyorum. İnşallah O’nu anmak için tertiplediğimiz bu program okyanusta damla misali de olsa kalplerimizde manevi bir uyanışın oluşmasına, Peygamberimizin sünnetinin hayatımızda yol gösteren bir kandil olmasına ve O’nun bize öğrettiği İslamî prensiplerin zerrelerimize kadar hayatımıza aksederek dünya ve ahiret mutluluğumuza vesile olması dileklerimle konuşmama burada son vermek istiyorum. Yunus Emre’nin dilindeki aşk peygamberine, Mevlana’nın dilindeki rahmet peygamberine, Ahmet Yesevi’nin dilindeki hikmet peygamberine, Hacı Bektaş-ı Veli’nin dilindeki sevgi ve şefkat peygamberine selam olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından semazenlerin gösterileri ilgiyle izlenirken, program sonunda konuklara Osmanlı Aşı ikramı yapıldı.