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25 Haziran 2018 14:07

Sarıcakaya, Cumhurbaşkanı ile yürümeye ’Devam’ dedi

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, 24 Haziran tahinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27.

Sarıcakaya, Cumhurbaşkanı ile yürümeye ’Devam’ dedi

25 Haziran 2018 14:07

Dönem Milletvekilliği Seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirmede, millet iradesinin sandığa yansıdığı mesajını verdi.


Başkan Güler, açıklamasında “Halkımız hem ülke genelinde, hem Eskişehir hem de ilçemiz nezdinde sandıkta üzerine düşeni layıkıyla yapmıştır. Ve Sarıcakayalı hemşehrilermiz sandıkta yüzde 70 oranında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu yolda beraber yürüyeceklerini haykırmıştır” dedi.


Artık Türkiye’nin ve Sarıcakaya’nın her alanda daha da ileriye gitmesi için daha fazla mücadele vereceklerini aktararan Güler, “Alnımızın akıyla bir seçimi daha geride bıraktık. Ak Parti olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana giderek büyüyen teşkilatlarımızla sürdürdüğümüz seçim çalışmalarımız neticesinde bir zaferi daha ilan etmiş bulunmaktayız. Bu zamana kadar şer ittifakına meydan vermeden yürüttüğümüz çalışmalarımızı bir çıta daha yükselterek devam ettireceğiz. Aramıza fitne ve fesat tohumları atanlar bir kez daha bu seçimlerde de bozguna uğramıştır. Eskişehir de güzel bir seçim sonucu yaşandı. Üç milletvekili çıkarttık. Hem yerel milletvekili sayısında hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde güzel bir tablo ile karşılaştık. Yine söylüyorum daha çok çalışacağız ve verdiğimiz sözleri bir bir tutacağız. Toplumumuzda kardeşliği, sevgiyi, hoş görüyü hakim kılacağız. Ben tüm hemşerilerimize, seçim çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan personelimize ve ekip arkadaşlarımıza, Ak Parti İlçe Teşkilatımıza, bu yola baş koymuş tüm dava arkadaşlarımıza ve tüm gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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