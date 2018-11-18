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Sarıcakaya tam kadro temayülde

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nın yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik gerçekleştirdiği teşkilat içinde temayül yoklamasında Sarıcakaya İlçe Teşkilatı tam kadro yerini aldı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nın yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik gerçekleştirdiği teşkilat içinde temayül yoklamasında Sarıcakaya İlçe Teşkilatı tam kadro yerini aldı.


Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Gökmeydan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklamasına Sarıcakaya teşkilatı eksiksiz katıldı. Etkinliğe katılan Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, temayül yoklamasında aday adaylarının partililer tarafından değerlendirileceğini işaret etti. Başkan Güler, "Temayül yoklamasında bir ilk uygulandı. Bu kez ilk defa dijital ortamda gerçekleşen temayül yoklamasında sonuçlar böylece anında genel merkeze ulaşacak" dedi.

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