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12 Temmuz 2018 09:47

Sarıcakaya’da 200 keklik doğaya salındı

Yaban hayata destek olmak amacıyla yetiştirilen 200 keklik, Sarıcakaya’da doğaya salınırken bu bölgeye avlanma yasağı getirildi.

Sarıcakaya’da 200 keklik doğaya salındı

12 Temmuz 2018 09:47


Sarıcakaya Belediyesi ve Orman Su İşleri Bakanlığı Eskişehir Şube Müdürlüğü Doğal Koruma Milli Park Şefliği tarafından yaban hayata destek olmak amacıyla ortak bir çalışma başlatıldı. Malatya Keklik Üretme istasyonundan getirilen bin keklik, Orman Su İşleri Bakanlığı Eskişehir Şube Müdürlüğü Doğal Koruma Milli Park Şefliği yetkililerine teslim edildi. Daha sonra keklikler tespit edilen ilçelere paylaştırıldı.


Sarıcaya’ya verilen 200 keklik, Mayıslar mahallesi Kızılçam mevkii ile İğdir mahallesinde doğaya salındı. Düzenlenen tören; Sarıcakaya Belediye Başkan Vekili Ekrem Keskin, Başkan Yardımcısı Cengiz Uysal, Milli Park Şefi Turan Tosun, Orman Muhafaza Memuru Hüseyin Elden’in katılımıyla sabah erken saatlerde yapıldı. Katılımcılar, kafesler içindeki keklikleri büyük bir mutluluk içinde doğaya saldılar.


Doğaya bırakılan kekliklerin ötmesi heyeti çok mutlu etti. Ayrıca keklik salımı yapılan yerlerde av yasağı getirildi.


Belediye Başkan Vekili Ekrem Keskin, keklik salınımını her yıl yaz ayı içerisinde gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Keskin, yaban hayata destek olabilmek amacıyla keklik salınımını gerçekleştirdiklerini de kaydederken “Aslında avcı doğayı bitiren değil aynı zamanda yaşatmasını sevendir. En büyük üretim doğaya salmakla değil, doğayı korumakla başlıyor” dedi.




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