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Sarıcakaya'da muhtarlar onuruna yemek

Sarıcakaya Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında tüm mahalle muhtarları onuruna yemek düzenlendi.


Düzenlenen yemeğe Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, muhtarlar ve eşleri katıldı. Kendileri adına böyle bir etkinlik düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı ilgililere teşekkür etti.


Başkan Güler ise “Muhtarlarımız mahallelerimizin yaşlılarımızın hamisi, küçük çocuklarımızın ağabeyi ve tüm vatandaşlarımızın yol göstericisidirler. Muhtarlarımızın arkasında her hangi bir siyasi güç olmaksızın kendi güçleri ve emekleri ile seçimleri kazanan olmaları ve seçildikleri mahallelerde vatandaşların her türlü işleri ile uğraşmaları onların ne kadar önemli bir iş yaptığını göstermektedir. Hem milleti hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

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