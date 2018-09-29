Sarıcakaya'da panayır hareketliliği

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 30 yıldır geleneksel olarak açılan 'Sarıcakaya Emtia Panayırı', bu yıl da farklı il ve ilçelerden gelen esnafların buluşma noktası oldu.

İlçe merkezinde açılan panayıra esnafların yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Aileleri ve arkadaşlarıyla alana akın eden binlerce kişi hem alışveriş yaptı, hem de düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Faruk Güler önderliğinde her türlü kolaylığın ve desteğin sağlandığı panayır, ilçe ekonomisinin ve turizminin hareketlenmesine vesile oldu.

Düzenlenen panayır ile ilgili görüşlerini paylaşan Başkan Güler, "Panayırımız 30 yıldır ilçemizde geleneksel hal almış durumda. Bu gelenekselliği biz bozmak istemiyoruz. Ağabeylerimizden almış olduğumuz bu güzel organizasyonu devam ettiriyoruz. Panayırımızda birçok esnaf eylül ayının sonunda Sarıcakaya halkımız ile buluşuyor. 1 hafta süren panayırımız, ilçe esnafına bir canlılık getiriyor. İlçe halkının da ihtiyaçlarını gidermesine, ayağına kadar hizmet ile vesile oluyor. Bu tarz panayırlar, gelenekselleşmiş olarak her eylül ayının sonunda devam etmekte" şeklinde konuştu.

"Bu panayırda zam yok"

Panayıra katılan esnafların yüzde 90'ının il ve ilçe dışından geldiğini vurgulayan Başkan Güler, "Panayırda hizmet veren birçok firma var. Panayırımıza alıveriş için gelenler sadece ilçe halkından olan vatandaşlarımız değil. Nallıhan'ın mahallelerinden, Göynük'ün mahallelerinden, Mihalgazi'nin mahallelerinden ilçemize fazlaca panayırımızı görmeye geliyorlar. Burada çok güzel ikramlarımız var. Eğlence var. Alışveriş için uygun ortam var ve tabii ki bu panayırda zam yok. Çünkü yöresel bir panayır bu. Burada halkın alım gücüne göre esnafımız şekillenmiş durumda. Dolasıyla, eğer bu panayıra gelmek isteyenler olursa biz bununla alakalı olarak otobüs de kaldırabiliyoruz. Nallıhan'ın mahallelerine, Mihalgazi'nin mahallelerine ücretsiz otobüslerimiz ve Göynük'ün mahallelerine ücretsiz otobüslerimiz kaldırılıyor" ifadelerini kullandı.

"Amacımız belediyeye bir gelir elde etmek değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak"

"Daha çok ticaret, alışveriş ve eğlence ile alakalı bir panayır" diyen Başkan Güler, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

"Burada tahminen 350'nin üzerinde esnaf var. Yerli esnafımızı da koruyoruz. Yerli esnafımız da kendi dükkanlarının önünde bir dükkanı da onlara veriyoruz. Etkinliğimiz perşembe günü başladı ama bu sene ayrı bir uygulama yaptık. Esnafımız önceden rezervasyon yapıyordu. Bunu kaldırdık. 'Artık erken gelen en iyi yeri kapar' şeklinde bir uygulama yaptık. Bundan dolayı da salı gününden itibaren her yer dolmaya başladı. Bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla doluluk oranımız var. Bir de panayır ücretlerimize 2014'ten bu yana hiç zam yapmadık. Ben burada olduğum sürece de hiç zam yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü amacımız belediyeye bir gelir elde etmek değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak, ilçemize bir renk katmak ve ilçe esnafının da yüzünün gülmesini sağlamak."

Panayıra katılan esnaflar da düzenlenen organizasyondan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları sebebiyle Sarıcakaya Belediyesine ve Başkan Faruk Güler'e teşekkür ettiler.