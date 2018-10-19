Sarıcakaya'da rota 2019

Zihni Çalışkan, Sarıcakaya İlçe Belediye Başkanı Faruk Güler öncülüğünde İlçe Kadın Kolları Başkanı Kadriye Okur ve yönetimi ile AK Yaşmaklı Sarıcakayalı Kadınlarla bir araya gelerek 2019 yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Çalışkan, gerçekleşecek seçimlerde Sarıcakaya'da başarı çıtasını daha da yükseltmek ve çıkacak tüm engelleri bertaraf edebilmek için uygulanacak yol haritası hakkında da çeşitli mesajlar verdi. Toplantıda İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuş da hazır bulundu.

AK Parti İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, yerel seçimler için çalışma temposunu artırırken büyükşehir ve 14 ilçeye talip oldukları mesajını yineledi. Çalışan, bu kapsamda Sarıcakaya İlçe Belediye Başkanı Faruk Güler öncülüğünde İlçe Kadın Kolları Başkanı Kadriye Okur ve yönetimiyle bir araya geldi. Özellikle ilçelerde yaşanan oy artışına işaret eden İl Başkanı Çalışkan, “Ancak bu bizleri rehavete götürmemeli. Aksine çıtamızı biraz daha yükseğe çıkarmalı. Biz yolumuza bakacağız. Halka Hizmet Hakka Hizmet düsturuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde mesajlar verdi.