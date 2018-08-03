Sarıcakaya’da sonbahar hazırlığı

Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Sarıcakaya Şefliği sınırları içinde kalan Mayıslar köyü Sukayası mevkiinde ormanlık alanda çalışmalar devam ediyor. Yaşlı kızılçam ormanlarının 200 dekarlık bölümündeki yaşlı ağaçlar gençleştiriliyor. Bölgede ekskavatör ile toprak işlemesi yapılırken, alan sonbahar öncesinde yeniden ağaçlandırılacak.

Çalışmaları yerinde görmek için İşletme Müdürü Erdal Doğan ile birlikte sahaya giden Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İşletme Şefi Nevzat Yılmaz’dan bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi. Yapılan toprak işlemesi ile sahanın fidan dikimine hazır hale getirildiğini belirten Temel “Toprağı 80 santimetre işliyoruz. İnşallah sonbaharda bu sahaya 40 bin adedin üzerinde kızılçam fidanı dikeceğiz. Yer yer tohum ağaçları da bıraktık. Bunlardan düşecek tohumlarla da genç bir ormanımız olacak. Ayrıca yaban hayatı içinde meyve veren yabanıl türlerden de dikeceğiz” dedi.

Bölgede 2017 yılında da 215 dekar sahaya fidan dikimi yapılırken fidanların da yüzde 90’ı tuttu.