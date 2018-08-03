Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 11:38

Sarıcakaya’da sonbahar hazırlığı

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde bulunan kızılçam sahaları sonbahar dikimleri için hazırlanıyor.

Sarıcakaya’da sonbahar hazırlığı

03 Ağustos 2018 11:38


Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü Sarıcakaya Şefliği sınırları içinde kalan Mayıslar köyü Sukayası mevkiinde ormanlık alanda çalışmalar devam ediyor. Yaşlı kızılçam ormanlarının 200 dekarlık bölümündeki yaşlı ağaçlar gençleştiriliyor. Bölgede ekskavatör ile toprak işlemesi yapılırken, alan sonbahar öncesinde yeniden ağaçlandırılacak.


Çalışmaları yerinde görmek için İşletme Müdürü Erdal Doğan ile birlikte sahaya giden Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İşletme Şefi Nevzat Yılmaz’dan bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi. Yapılan toprak işlemesi ile sahanın fidan dikimine hazır hale getirildiğini belirten Temel “Toprağı 80 santimetre işliyoruz. İnşallah sonbaharda bu sahaya 40 bin adedin üzerinde kızılçam fidanı dikeceğiz. Yer yer tohum ağaçları da bıraktık. Bunlardan düşecek tohumlarla da genç bir ormanımız olacak. Ayrıca yaban hayatı içinde meyve veren yabanıl türlerden de dikeceğiz” dedi.


Bölgede 2017 yılında da 215 dekar sahaya fidan dikimi yapılırken fidanların da yüzde 90’ı tuttu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç