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10 Haziran 2018 14:41

Sarıcakaya’da yüzlerce çocuk aynı sofrada iftar açtı

Sarıcakaya Belediyesi’nin, her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği "Çocuk İftarı" programı kapsamında yaklaşık 600 çocuk hazırlanan sofralarda oruç açtı.

Sarıcakaya’da yüzlerce çocuk aynı sofrada iftar açtı

10 Haziran 2018 14:41


Sarıcakaya Belediyesi tarafından unutulmaya yüz tutmuş çocuk iftarı ve diş kirası geleneği yaşatılmaya çalışılıyor. Özellikle çocukların orucu sevmesini amaçlayan bu gelenek, Sarıcakaya Belediyesi öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen iftarda yaklaşık 600 çocuk bir araya geldi. İftar programına katılan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Oruçlarını açan çocuklar Psiko Tiyatro Grubu tarafından sunulan çeşitli gösteriler ve eğlenceli oyunlar eşliğinde eğlendi.


Etkinlikte çocuklar ile yakından ilgilenen Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler bir konuşma yaptı. Güler, "Geleneksel hale getirilen çocuk iftarı programımız 600 çocuğumuzun katılımıyla şenlendi. Osmanlı döneminde iftara gelen misafirlere yedikleri yemekten dolayı ev sahibi tarafından verilen hediyeler, diş kirası ismi ile anılırdı. Özellikle çocukların orucu sevmesini amaçlayan bu güzel geleneği biz de yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Sarıcakaya Kaymakamı Recep Aydın ise unutulan bir geleneği canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi. Aydın, "Gerçekten mutluluk verici bir durum. Geleceğimizin teminatı siz çocuklarımıza ne yapsak azdır. Bu programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.


Etkinlikler çocuklara pamuk şekeri ve çeşitli hediyeler verilmesiyle son buldu.




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