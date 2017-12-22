Sarıcakaya’dan gelecek nesillere en güzel miras

Sarıcakaya Belediyesi önünde gerçekleşen ücretsiz fidan dağıtımı etkinliğine Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Faruk Güler, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Eskişehir’in Akdeniz’i olarak bilinen Sarıcakaya ilçesinin yeşiline yeşil katmaya devam edeceklerini vurgulayarak sözlerine başlayan Belediye Başkanı Faruk Güler, “Toprakla buluşturduğumuz her fidan gelecek nesillerimiz için birer mirastır. Bu bakımdan daha yeşil bir Sarıcakaya daha zengin bir miras demektir. İlgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel de, ceviz, badem, hünnap, zerdali, sedir ve karaçam türlerinden bin 500 adet fidan dağıtımı yapıldığını kaydetti. Temel, “Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüzce Sarıcakaya ilçemizde son 10 yıl içinde Ağaçlandırma, Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol projeleri kapsamında 2 Bin 455 dekar sahada 108 Bin 400 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Rehabilitasyon projesi kapsamında 2015 yılında 400 dekar sahada 2 Bin adet Yabani Zeytin aşılaması yapılmıştır. Beş yılda tamamlanması planlanan 120 Bin dekarlık Orta Sakarya Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol revizyon projesi kapsamında 2017 yılında 800 Bin TL harcama yapılarak 3 Bin dekar sahada erozyon önleyici tesislerle beraber çalışmalar tamamlanmış ve bu sahaya 140 Bin adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir” dedi.

Temel, yapılan çalışmalar hakkında şunları kaydetti;

“Son 2 yıl içerisinde Mayıslar, İğdir, Kapıkaya ve Düzköy mahallelerinde toplam 850 dekar sahada 3 Bin 500 adet badem, 500 adet ceviz, 300 adet zeytin ve 150 adet dut fidanı dikimi yapılarak gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmıştır. 2007-2016 yılları arasında Orköy Sosyal ve Ekonomik yatırım projesi kapsamında Süt sığırcılığı için 14 aileye 220 Bin TL, süt koyunculuğu için 9 aileye 157 Bin TL, Seracılık için 77 aileye 705 Bin TL Güneş enerjisi için 210 aileye 274 Bin 550 TL katkı sağlanmıştır. Orköy Ekonomik yatırım projeleri kapsamında 2017 yılında Seracılık için Laçin, Düzköy ve Kapıkaya mahallelerinden toplam 20 aileye 360 Bin TL Süt sığırcılığı için Beyayla mahallesinden 5 aileye 100 Bin TL kredi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca bu güne kadar Beyayla, Düzköy, Mayıslar, Beyköy, Güneyköy, Karaoğlan ve Kapıkaya mahalleleri olmak üzere 7 yerleşim birimine 7 adet çok amaçlı yangın söndürme tankeri verilmiştir.”

Konuşmaların ardından Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Faruk Güler, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, vatandaşlara fidan dağıttı.