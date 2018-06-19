Sarıcakayalı kadınlar üretime destek veriyor

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, belediyenin destekleri ile Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından tamamı organik olan yapılan yöresel lezzetlerin üretimi ve satışı hakkında bilgi verdi. Başkan Güler, tamamı Sarıcakaya’da yetişen sebze ve meyvelerde üretilen organik salça, komposto, marmelat, reçel, turşu gibi pek çok yöresel lezzetin Sarıcakayalı kadınlar tarafından üretildiğini söyledi. Güler, “Yöresel ürünlerimizin tanıtımını yapmak adına Kadınlar Kooperatifi’ne tam destek veriyoruz. Kadınlarımıza bir dükkân ve imalathane tahsis ettik. Böylece ilçemizde yetişen ürünlerden yöresel lezzetlerimizi üreterek satma ve ilçemizi tanıtma imkanı yakalıyorlar. Bu ürünleri yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

Belediye başkanı destek oldu

Sarıcakaya Kadın Kooperatifi Başkanı Kadriye Okur, kooperatiflerinin 2004 yılında kurulduğunu ve kendisinin bu süreden beri görevde olduğunu belirtti. Sarıcakaya Kadın Kooperatifinde 370 üyenin aktif olarak görev aldığını söyleyen Okur, “Kooperatifimizin kurulduğu dönemde seracılık çok bilinmiyordu. Sera kurmak amacıyla Kadın Kooperatifimiz kuruldu. Bakanlık bize hibe ve desteklemelerde bulunabileceklerini söylediler. Bu sayede seralar da alındı. Bu konuda sağ olsun Sarıcakaya Belediye Başkanımız Faruk Güler çok destek oldu. Satış mağazamızın açılmasında çok destek oldu. Onun desteği ile üretimimizi arttırdık ve bir satış mağazasında yerli ve yabancı turistlere sunma imkanı bulduk” diye konuştu.

Yüzde yüz organik yöresel ürünler

Üretilip satışı yapılan ürünler hakkında bilgi veren Okur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kooperatifimizde bulunan tüm ürünler Sarıcakaya’mızda yetişen kendi ürünlerimiz. Salça, reçel, turşu, komposto, konsantre meyve suları var. Sarıcakaya Mayıslar mahallesinde üretilen zeytinyağımızın satışını yapıyoruz. Laçin mahallemizde üretilen kuşkonmazlarımız var. Ekşi mayalı köy ekmeği üretimimiz ve satışımız var. Ürünlerimizin hiçbirinde katkı maddesi yok. Hepsi evlerimizde yaptığımız ürünler gibi katkısız ve doğal ürünler. Yaptığımız ürünleri koyduğumuz kavanozlara Sarıcakaya’mızın etiketlerini yapıştırdık. Kavanoz kapaklarını süsledik. Böylece görsel de bir güzellik oluşturarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi başardık.”

Ramazan boyunca 100 aileye sıcak yemek

Satış dükkanının üst katında üretim yapılan imalathanede Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yemek yapıldığını söyleyen Okur, “Yemekhanemizde Ramazan ayı boyunca yaklaşık 100 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek üretimi yapıldı. Pişirilen yemekler, tatlısı, meyvesi, yoğurdu belediye personeli ile ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürüldü” dedi.