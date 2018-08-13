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13 Ağustos 2018 12:56

Sarıcakayalılar, hediyelik salçaları üretmeye başladı

Sarıcakaya’da, her yıl geleneksel hale gelen salça yapım günleri başladı.

Sarıcakayalılar, hediyelik salçaları üretmeye başladı

13 Ağustos 2018 12:56


Sarıcakayalı kadınların kazanlarda saatlerce pişirerek yaptıkları el yapımı salçalar ilçeye gelen ziyaretçilere hediyelik olarak verilecek. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, Sarıcakaya’da yetişen sebze ve meyvelerde üretilen organik salçanın yanı sıra, komposto, marmelat, reçel, turşu gibi pek çok yöresel lezzetlerin tamamen Sarıcakayalı kadınlar tarafından üretildiğini söyledi. Her yıl Ağustos ayı içinde geleneksel olarak salça yapımını devam ettirdiklerini yineleyen Güler, yapılan salçaların ilçeye gelen misafirlere hediye ettiklerini aktardı.


Domateslerin toplandıktan sonra tek tek elden geçirildiğini belirten Sarıcakayalı kadınlar ise “Daha sonra bu domatesler iyice yıkanıyor. Sapları ayıklayıp yıkama işleminden sonra da domatesler uygun makinede çekilerek kazanlarda yaklaşık 4 saat boyunca kaynatılarak salça elde ediyoruz. Büyük kazanlara kaynatılan domatesler, salça kıvamına gelince cam kavanozlara koyularak serin ortamda kış sofralarında kullanılmak üzere saklanıyor. Yaklaşık 100 kilogram domatesten 25 kilogram civarında salça elde ediliyor” şeklinde konuştu.




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