Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 13:37

Sayıların Dansı başladı

Eskişehir Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen ‘Sayıların Dansı’ isimli proje başladı.

Sayıların Dansı başladı

03 Temmuz 2017 13:37


2-8 Temmuz 2017 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilecek olan projede Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik olmak üzere 4 ilden 5 Bilsem’den toplam 40 öğrenci yer alıyor. Projedeki amacın, matematiğin gerçek yaşamdaki varlığının, günlük yaşantımızdaki yerinin, doğadaki yansımalarının ve diğer bilim dallarındaki uygulama alanlarının yeterince farkında olunmaması nedeniyle yaşayan bir bilim olan matematiğe yönelik farkındalık oluşturmak. Bu amaca hizmet etmek üzere Matematik ve Doğa, Matematik ve Mühendislik, Matematik ve Astronomi, Matematik ve Optimizasyon, Matematik ve Sanat olmak üzere 5 başlıkta etkinlikler planlandı.


Etkinliklerle öğrencilerin matematiğin günlük yaşamımızda hangi alanlarla ilişkilendirilebileceği ve ne işimize yarayacağı sorularına somutlaştırılmış ve uygulamalı olarak cevap bulmaları sağlanacak. Etkinlikler toplam 12 eğitimci ve bir sağlık personeli eşliğinde doğada, Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi atölyelerinde gerçekleştirilmektedir. 8 Temmuz 2017 tarihinde ise proje sonu sergisi ve kapanış töreniyle proje sonlandırılacak. Bu projeyle öğrencilerin matematiğe yönelik algılarında bir farklılık oluşmasının yanı sıra farklı bilsem öğrencilerinin kaynaşması ve belki de ileride gerçekleştirecekleri bilsemler arası ortak çalışmalar için işbirliği zemininin oluşmasına bir katkı sağlaması bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!