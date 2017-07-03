Sayıların Dansı başladı

2-8 Temmuz 2017 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilecek olan projede Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik olmak üzere 4 ilden 5 Bilsem’den toplam 40 öğrenci yer alıyor. Projedeki amacın, matematiğin gerçek yaşamdaki varlığının, günlük yaşantımızdaki yerinin, doğadaki yansımalarının ve diğer bilim dallarındaki uygulama alanlarının yeterince farkında olunmaması nedeniyle yaşayan bir bilim olan matematiğe yönelik farkındalık oluşturmak. Bu amaca hizmet etmek üzere Matematik ve Doğa, Matematik ve Mühendislik, Matematik ve Astronomi, Matematik ve Optimizasyon, Matematik ve Sanat olmak üzere 5 başlıkta etkinlikler planlandı.

Etkinliklerle öğrencilerin matematiğin günlük yaşamımızda hangi alanlarla ilişkilendirilebileceği ve ne işimize yarayacağı sorularına somutlaştırılmış ve uygulamalı olarak cevap bulmaları sağlanacak. Etkinlikler toplam 12 eğitimci ve bir sağlık personeli eşliğinde doğada, Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi atölyelerinde gerçekleştirilmektedir. 8 Temmuz 2017 tarihinde ise proje sonu sergisi ve kapanış töreniyle proje sonlandırılacak. Bu projeyle öğrencilerin matematiğe yönelik algılarında bir farklılık oluşmasının yanı sıra farklı bilsem öğrencilerinin kaynaşması ve belki de ileride gerçekleştirecekleri bilsemler arası ortak çalışmalar için işbirliği zemininin oluşmasına bir katkı sağlaması bekleniyor.