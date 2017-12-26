"Saz ve Söz" konseri yoğun ilgi gördü

Programa; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Odunpazarı Halk Eğitim Merkez Müdürü Mustafa Asım Elbinsoy, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Sefa Şen, sivil toplum kuruluşları başkanları ve davetliler katıldı.

Yoğun katılımın olduğu konser programının açılış konuşmasını yapan Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, "1993 yılında kurulan derneğimiz, uzun yıllardır ilmi kültürel ve sanatsal alanda çalışmalar yapmaktadır. Kültür derneğimiz, Eskişehir’in kültür ve sanatına katkıda bulunmaktadır. Kültür; bir toplumu yaşayış, kabulleniş ve algılayışlar bakımından bütünleştirerek başka toplumlardan farklı kılan, millet olmasını sağlayan değerler ve uygulamalar bütünüdür. Biz de dernek olarak, Türk kültürünü daima canlı tutmayı hedeflemekle birlikte kültürel, sanatsal bilimsel ve milli değerlere duyarlı kültür faaliyetleri gerçekleştiriyoruz’’ dedi. Konserde, Türk Halk Müziğinin bilinen türkülerinin yanı sıra seçme şiirler okundu.