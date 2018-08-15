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15 Ağustos 2018 11:44

Sebze kasası hırsızları serbest

Eskişehir’de tarlalardaki plastik kasaları çalan 2 kişi, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

Sebze kasası hırsızları serbest

15 Ağustos 2018 11:44


Sakintepe Mahallesi’nde tarım üreticileri, tarlalarından plastik kasaları çalan bir kamyonet gördü. Durumu jandarma ekiplerine haber veren üreticiler, 26 GM 201 plakalı kamyonetin yakalanmasını istedi. İhbar üzerine kamyonetin peşine düşen jandarma ekipleri, aracı terk edilmiş vaziyette bularak incelemek üzere karakola götürdü. Kamyonetin sahipleri biri kadın 2 kişi karakola gelerek ifade verirken, şahıslar adliyeye sevk edildi. Yeterli delil olmaması nedeniyle 2 kişi serbest bırakılırken, üreticiler plastik kasaların yollara atıldığını iddia etti.




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