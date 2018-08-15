Sebze kasası hırsızları serbest

Sakintepe Mahallesi’nde tarım üreticileri, tarlalarından plastik kasaları çalan bir kamyonet gördü. Durumu jandarma ekiplerine haber veren üreticiler, 26 GM 201 plakalı kamyonetin yakalanmasını istedi. İhbar üzerine kamyonetin peşine düşen jandarma ekipleri, aracı terk edilmiş vaziyette bularak incelemek üzere karakola götürdü. Kamyonetin sahipleri biri kadın 2 kişi karakola gelerek ifade verirken, şahıslar adliyeye sevk edildi. Yeterli delil olmaması nedeniyle 2 kişi serbest bırakılırken, üreticiler plastik kasaların yollara atıldığını iddia etti.