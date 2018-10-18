Seferberliğe ESO ve İŞKUR'dan destek

ESO Üyelerinden toplanan talep ve İŞKUR'a kayıtlı iş arayanları bir araya getiren CNC operatörü eğitim ve çalışan seçmeleri ESO'da gerçekleştirildi. Seçmelere ESO üyesi firmaları katıldı.

Seçmeler öncesi yapılan toplantıda konuşan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan, “Çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İŞKUR ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği yani MEGİP hayata geçirilmiştir. Biz de bu projede ESO olarak yer alıyor ve ilk adımlarımızı atıyoruz. İş arayanlarımız ile üyelerimizi bugün odamızda bir araya getirdik. İki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulayacağız. Bir anlamda Eskişehir'de işsizliğe savaş açtık” dedi.

Toplantıda konuşan İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş ise, ESO ile yapılan proje ile önemli bir kaynak oluşturulduğunu söyledi. Yoldaş, “İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yine işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturacağımız eğitim programı ile yetiştireceğiz. Kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 61 lira 65 kuruş cep harçlığı ödenecek. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılanacak” dedi.