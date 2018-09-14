Şehir magandaları iş başında

Tepebaşı Belediyesi'nin Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan bir parkta, banklara ve oyun gruplarına zarar verildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından çağdaş bir Tepebaşı oluşturma hedefiyle hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan parklar, şehir magandaları tarafından tehdit ediliyor. Zincirlikuyu Mahallesi Aktürk Sokak'ta bulunan parka gelen kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler bank ve çocuk oyun alanlarını tahrip etti. Halkın ortak kullanımına sunulan parklarda bulunan bankları yerlerinden söken şehir magandaları, parkta bulunan oyun gruplarına da yakarak zarar verdi.

Yetkililer, Tepebaşı halkını ödemiş oldukları vergilerle hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmeyen kişilerce tahrip edilmesine seyirci kalmaması konusunda uyardı. Ayrıca yetkililer vatandaşları kendilerine sunulan hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine sahip çıkarak bunları kıran veya zarar vermeye çalışanları engellemeye davet etti.