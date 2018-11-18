Şehir şehir gezerek eserlerini sergiliyor

İstanbul'da atölyesi bulunan ve 18 yıldır ürettiği el sanatları eserleri ile 11 sergi açan Gelengül Filiz, şehir şehir gezerek el emeği ürünlerini vatandaşlara tanıtıyor.

Önce İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü ardından ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini başarıyla tamamlayan Filiz, özel sektörde 28 yıl süren çalışma hayatı sonrası el sanatlarına ilgi duymaya başladı. 2000 yılında el sanatları üzerine eğitimler alan 2004 yılından itibaren ise sergiler açmaya başlayan başarılı sanatçı, şehir şehir gezerek eserlerini tanıtmaya karar verdi. Daha önce Muğla ve Çanakkale'de sergiler açan Filiz, son olarak Eskişehir'e gelerek ürünlerini Atila Özer Karikatürlü Ev'de sergiledi.

Açtığı sergi hakkında bilgiler veren Gelengül Filiz, Eskişehir'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Küçük dekoratif ürünleri de sayarsak yaklaşık 150 ürünü burada sergiliyorum. 2004 yılından itibaren sergiler açmaya başladım. 4 senelik bir temel eğitim sonrası sergilerimi açtım. İstanbul'da yaşıyorum. Eskişehir'e tanıtım amaçlı sergi açtım. İstanbul dışında da tanıtım amaçlı sergi açıyorum. Muğla ve Çanakkale'de de açtım. Şimdi Eskişehir'deyim. Bundan sonra İzmir ve Ankara olarak devam edecek. Eserlerimi farklı şehirlerde tanıtmayı çok seviyorum. Bundan sonra da böyle devam edecek. Burada ebru sanatından yağlı boyaya kadar pek çok eser mevcut. Herkesi sergimize bir göz atmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.