Şehit ağabeye kamuflajlı uğurlama

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan, cenaze törenine askeri kamuflaj giyerek katıldı.

Batman'da hainlerin önceden tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu, aralarında Eskişehirli Uzman Çavuş Neşet Gök'ün de olduğu 8 asker şehit olmuştu. Neşet Gök'ün naaşı dün akşam saatlerinde Eskişehir'e getirildi. Reşadiye Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde şehidin babası Turan, annesi Nurcan, kardeşleri Burak ve Batuhan cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Ağabeyine ‘şehit olacaksın' demiş

Eskişehirli şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök, cenaze törenine askeri kamuflaj ile katıldı. Tabutun olduğu alana Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte el ele gelen Batuhan, bir an olsun ağabeyinin tabutunun başından ayrılmadı. Burada askeri yetkililer ve cenaze törenine katılanlar ile birlikte dualar eden küçük Batuhan, görenleri duygulandırdı. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu ile cenaze namazını kılan Batuhan'ın, ağabeyi izne geldikten sonra gitmesine razı olmadığı ve şehit olacağını önceden söylediği iddia edilmişti.

İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Gök'ün cenazesi tekbirlerle top aracına getirildi. Burada sevenleri tarafından dakikalarca tabutu öpülen Şehit Neşet Gök'ün naaşı, toprağa verileceği Kanlıpınar Şehitliği'ne gözyaşları arasında götürülerek defnedildi.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.