Bir otelin davet salonunda verilen iftara; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Dualar eşliğinde iftarın açılmasının ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak bir konuşma yaptı. Filistin’de yaşananlara değinen Vali Çakacak, Türkiye’den başka kimsenin yaşanan zulme tepki göstermediğini söyledi. Zulüm altında olanlara her zaman Türkiye’nin el uzattığını hatırlatan Vali Çakacak, "Güzel bir Ramazan-ı Şerif akşamının ortamında sizlerle birlikte manevi havayı teneffüs etmekten, beraber olmaktan ve birlikte iftar yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. İftar davetimize teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. En içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çok değerli şehit yakınlarımız, kahraman gazilerimiz; Allah’a hamdolsun bizi millet, devlet olarak bizi bir Ramazan ayına daha ulaştırdı. Tabi Ramazan-ı Şerif ayı biz Müslümanlar için son derece önemlidir. Bu ayı sadece biz değil, bütün İslam alemi yaşıyor. Ama aynı zamanda buruk bir Ramazan-ı Şerif ayına girdik. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz kendi vatanlarında daha Ramazan başlarken insanlık dışı uygulamalara maruz kaldılar. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka sesini yükselten yok. İnsanlık adına utanıyoruz. İşte bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu bir kez daha tüm dünya görüyor. Biz orada kardeşlerimiz zulüm gördüğü için sesimizi çıkarıyoruz. Bu yüce millet tarihin her bölümünde, nerede olursa olsun zulüm altında olanlara elini uzatmış büyük bir millettir" dedi.

"Onları bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz"

Son olarak şehit ailelerine ve gazilere seslenen Vali Çakacak, "Bugün biz cennet vatanımızda huzur içerisinde yaşıyorsak, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesinde olduğunu biliyoruz. Onları bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz. Bu davetimize icabet ettiğiniz için her birinize teker teker teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yüce Allah’tan bu millete birlik, beraberlik ve huzur içerisinde nice Ramazanlar nasip etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.