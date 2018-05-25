Şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Polisevi’nde düzenlenen iftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda akşam ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı ve dualar edildi. Daha sonra programda konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Bu kutsal vatan topraklarının bütünlüğünün korunması uğruna canlarını seve seve feda etmiş şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün vatanımızda huzur ve güven içinde özgürce yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Onları bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” dedi.

"Bizim inancımızda şehitlik en üstün mertebedir"

"Bizim inancımızda şehitlik en üstün mertebedir” diyen İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Şehitler, yüce Allah’ın ve peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuşlar, müjdelenmişlerdir. Bu inanç bizleri ve sizleri gururlandırmakta hem de acılarımızı kısmen dindirmektedir. Aziz şehitlerimizin emaneti olan siz şehit yakınları ve kahraman gazilerimiz, bizler Türk Polis Teşkilatı olarak her zaman sizlerin yanında olarak, kendinizi yalnız hissetmemeniz için gerekli gayreti göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Program süresince şehit aileleri ve gazilerle bol bol sohbet eden Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, şehit çocuklarıyla da yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

İftar programına, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı.